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Кабмин Украины внес в Раду законопроект о выходе из соглашений СНГ
Кабинет министров Украины предложил Верховной раде денонсировать несколько международных соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.
Правительство Украины внесло в парламент проект закона о денонсации целого ряда международных договоров, передает ТАСС. Документ касается соглашений, подписанных с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.
«Кабмином зарегистрирован в Верховной раде проект закона «О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств», – сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
В частности, планируется прекратить действие договоров с Россией о взаимозачете долгов по энергоресурсам от 1997 года, об условиях поставок газа от 2000 года и о госкредите на достройку АЭС от 2002 года. Также отменяется протокол с Белоруссией о свободной торговле от 2004 года.
Помимо этого, Киев выходит из нескольких соглашений СНГ. Среди них – договоры о разведке минеральных ресурсов, о пресечении использования недобросовестных товарных знаков, о передаче образцов наркотических средств и о поддержке производственной кооперации государств-участников.
В августе Верховная рада зарегистрировала законопроект о выходе из договора стран СНГ об эвакуации граждан.
В прошлом году украинское правительство одобрило денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией.
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