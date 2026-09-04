Кабмин Украины внес в Раду законопроект о выходе из соглашений СНГ

Tекст: Валерия Городецкая

Правительство Украины внесло в парламент проект закона о денонсации целого ряда международных договоров, передает ТАСС. Документ касается соглашений, подписанных с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

«Кабмином зарегистрирован в Верховной раде проект закона «О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств», – сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

В частности, планируется прекратить действие договоров с Россией о взаимозачете долгов по энергоресурсам от 1997 года, об условиях поставок газа от 2000 года и о госкредите на достройку АЭС от 2002 года. Также отменяется протокол с Белоруссией о свободной торговле от 2004 года.

Помимо этого, Киев выходит из нескольких соглашений СНГ. Среди них – договоры о разведке минеральных ресурсов, о пресечении использования недобросовестных товарных знаков, о передаче образцов наркотических средств и о поддержке производственной кооперации государств-участников.

В августе Верховная рада зарегистрировала законопроект о выходе из договора стран СНГ об эвакуации граждан.

В прошлом году украинское правительство одобрило денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией.

Постпред России при СНГ Андрей Грозов заявил о курсе Киева на сворачивание многостороннего взаимодействия.