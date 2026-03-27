Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Путин: Госпереворот в Киеве стал катализатором трагических событий на Украине
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, посвященном отношениям между Россией и Европой, заявил, что именно западные страны поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.
По словам Путина, это стало отправной точкой для трагических событий, которые продолжаются на Украине до настоящего времени, передает РИА «Новости».
«Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят», – подчеркнул президент России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине. Он отмечал, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.