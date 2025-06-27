Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине и двойных стандартах

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент РФ Владимир Путин, выступая по итогам визита в Белоруссию, заявил, что госпереворот на Украине был поддержан коллективным Западом, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, западные представители сначала подписали гарантии между украинским президентом, властью и оппозицией, а спустя несколько дней поддержали государственный переворот и даже профинансировали его.

Путин подчеркнул, что представители Запада впоследствии признались в финансировании госпереворота, а затем стали обвинять Россию в проявлении агрессии. Он резко высказался о подобных заявлениях: «Они сами идиоты или нас за дурачков принимают», – заявил президент.

Путин находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами против России.

Президент России также отметил, что происходящее на украинской территории является результатом действий тех, кто не может смириться с глобальными мировыми изменениями.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия после украинского госпереворота действовала для защиты духовно связанного с Россией населения.