В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Путин заявил о желании лучшей участи для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами против России.
В интервью телеканалу Sky News Arabia глава государства отметил, что, по его мнению, внешние силы заинтересованы не в прекращении конфликта, а в том, чтобы использовать Украину против России, передает РИА «Новости».
«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», – подчеркнул Путин.
По словам президента, подобная позиция противоречит интересам самой Украины и не способствует поиску мирного решения.
Ранее Путин заявил о необходимости устранить нацистские элементы на Украине.
Он указывал, что Запад воюет с Россией руками украинцев.