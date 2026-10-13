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ОКР потребовал лишить ЧМ по гимнастике олимпийского квалификационного статуса
ОКР потребовал у МОК лишить ЧМ по гимнастике статуса квалификационного турнира
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении обратиться в МОК с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпийским играм.
Поводом для такого решения стал отказ властей Нидерландов выдать визы лидерам женской сборной команды России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, передает ТАСС.
«Олимпийский комитет России сегодня же обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе», – заявил Дегтярев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские гимнасты после задержки вылетели на чемпионат мира в Роттердам. Между тем еще в пятницу власти Нидерландов отказались выдавать визы спортсменам для турнира.
Летом Дегтярев пообещал европейцам наказание за дискриминацию отечественных атлетов.