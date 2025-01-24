Кандидат в президенты Белоруссии предложил новую роль для Ленина

Кандидат в президенты Белоруссии предложил сделать Ленина символом Союзного государства

Tекст: Вера Басилая

По словам Сыранкова, тема захоронения Владимира Ленина инспирирована иностранными антисоветчиками, он заявил, что Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, передает РИА «Новости».

Сыранков также выступил за воссоздание памятников Иосифу Сталину в Белоруссии, подчеркивая его важность как последователя Ленина. По его мнению, Ленин является самым значимым идеологом социализма и коммунизма, который развивал и адаптировал марксизм.

Сыранков добавил, что для Белоруссии Ленин – это основатель государственности, поддержавший создание Белорусского советского государства на Всебелорусском съезде в 1917 году. Для России, по его словам, Ленин остается самым известным русским человеком в мире.

Ранее на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.

В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а в бюллетене также будет строка «против всех».