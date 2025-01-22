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    22 января 2025, 13:00 • В мире

    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет

    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Опросы избирателей сулят Лукашенко уверенную победу, однако его противники намерены дестабилизировать обстановку.

    В это воскресенье, 26 января, в Белоруссии состоятся седьмые президентские выборы. Кроме действующего главы государства Александра Лукашенко, который возглавляет республику с 1994 года, на пост главы государства претендуют председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. В бюллетене также будет строка «против всех».

    В конце прошлой недели президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Лукашенко пожелал коллеге успехов на выборах. Согласно опросу, проведенному Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета, за Лукашенко готовы проголосовать более 82% избирателей.

    На прошлых выборах в 2020 году Лукашенко одержал уверенную победу, набрав 80% голосов, но оппозиция не признала итоги голосования – и в Минске начались массовые акции протеста, которые переросли в ожесточенные столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов и подразделениями внутренних войск.

    Защищать конституционный порядок с автоматом в руках готовился и сам Лукашенко, который был вынужден временно сменить пиджак на военную форму. В итоге с помощью России ситуацию удалось стабилизировать, были задержаны тысячи человек, но Запад наложил на страну жесткие экономические санкции.

    Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская (получила 10%) до сих пор не признает своего поражения, но сразу после выборов была вынуждена перебраться в Европу и стать там «президентом в изгнании». Остальные критики и противники белорусского лидера оказались за решеткой либо покинули страну.

    В конце прошлого года Тихановская в интервью Reuters призывала избирателей «не жертвовать собой» и не участвовать в выборах. Тем, кого «заставят идти на голосование», она рекомендовала испортить бюллетени в знак несогласия. Но, похоже, ее реальные рейтинги внутри государства и степень влияния на мнение белорусов минимальны.

    В то же время Лукашенко неоднократно говорил о том, что ситуация 2020 года не должна повториться. В стране, в случае новых попыток сорвать итоги выборов, могут отключить интернет и принять другие меры для предотвращения дестабилизации и вмешательства из-за рубежа.

    За несколько дней до голосования Лукашенко призвал белорусов не терять бдительность и вовремя информировать о чем-то неординарном. Он напомнил о присутствии вблизи границ «вооруженных банд», которые находятся в поле зрения белорусских спецслужб. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», – заявлял Лукашенко. Позже он отметил, что

    сбежавшие после 2020 года националисты намерены захватить часть территории прибалтийской республики – «на Белосточчине и в прилегающих районах Польши» – и создать на ней анклав «Беларусь 2» с «марионеточным правительством».

    По его словам, эти люди находятся на содержании – им «деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают». При этом власти Украины не подпускают близко к границе белорусских радикалов, «которые готовы захватить там какой-то район». «Ребята, говорят, нам проблем с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве – им неймется», – пояснил Лукашенко.

    В экспертной среде говорят, что за минувшие пять лет власти сделали серьезные выводы, поэтому шансы на повторение беспорядков сведены к минимуму. Оппозиция тоже заметно ослабла, прежде всего за счет внутренних скандалов и борьбы за финансирование из-за рубежа.

    «Выборы пройдут абсолютно спокойно. Сценарии массовых беспорядков исключены практически полностью. Власть уверенно контролирует повестку дня, а в республике мы видим экономический рост», – считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

    Как пояснил эксперт, в 2020 году к дестабилизации обстановки привело сразу несколько факторов, в том числе экономический спад и пандемия коронавируса, а сейчас у оппозиции и Запада «нет ни поводов, ни инструментов» раскачать ситуацию в стране.

    «Фактор переговорной площадки вынуждал Минск закрывать глаза на огромное количество западных НКО, которые контролировали повестку дня. Сегодня таких проблем нет, то есть государство доминирует в информационной сфере, а оппозиция большей частью эмигрировала за границу. Наиболее активные участники беспорядков, в том числе обвиненные в попытке госпереворота, по-прежнему сидят в тюрьме», – отметил Коктыш.

    С тем, что ситуация в Белоруссии заметно изменилась за последние годы, согласен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Консолидация вокруг действующей власти на порядок выше. И дело не только в полицейских мерах. Просто население считает, что в нынешней ситуации капитана не меняют. Те же самые люди, которые пять лет назад выходили на митинги, сейчас понимают, что не время раскачивать ситуацию, потому что это может плохо кончиться в том числе и для них самих», – полагает политолог.

    В свою очередь белорусский эксперт Александр Алесин отметил, что Минск основательно готовился к возможным рискам по дестабилизации обстановки в республике в связи с президентскими выборами. «По итогам предыдущей кампании сделаны выводы. Были резко ограничены дипломатические возможности стран Запада, в стране отсутствует ряд посольств и представительств, в том числе дипмиссия США. Например, посол США в Белоруссии находится в Вильнюсе», – рассказал Алесин.

    Практически под корень ликвидированы некоммерческие организации, актив которых собирался вокруг посольств западных стран. Также взяты под контроль сетевые структуры, которые могли бы координировать действия толпы через соцсети и Telegram-каналы.

    «МВД, КГБ и ряд других специальных органов не только отражали агрессию против власти, но и фиксировали по возможности всех участников беспорядков. Почти на всех нарушителей имеются видеоматериалы, полученные с помощью предоставленной китайскими партнерами разветвленной сети видеонаблюдения в Минске», – добавил спикер.

    В течение последних пяти лет с участниками протестных акций велась постоянная работа. «Кто-то получил уголовное или административное наказание. Остальным было достаточно разъяснений. Сейчас в Белоруссии не имеется единого оппозиционного элемента, поэтому власть не ожидает серьезных провокаций», – пояснил Алесин.

    Тем не менее оппозиция может устроить немногочисленные акции или флешмобы в день выборов или после подведения итогов, но «массовый характер это принять не должно». «Возможны какие-то пикеты, попытки порчи бюллетеней. Но события 2020 года сильно потрясли всю систему, политическое руководство увидело, что готовность понравиться Западу в обмен на какие-то преференции, кредиты и льготы оказалась только ловушкой», – отметил спикер.

    При этом эксперты отмечают активность и желание Запада, а также Польши, Украины и стран Прибалтики дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Использовать белорусскую оппозицию как флаг для военного вторжения, добавляют аналитики, рискованно, хотя такие планы были. «В Белоруссии размещено российское тактическое оружие, теперь будет размещен еще и «Орешник», поэтому цена вопроса для вторжения оказывается неприемлемой», – подчеркнул Коктыш.

    Алесин уточняет, что западные контрагенты Минска «стараются сделать ставку на вооруженную белорусскую оппозицию» и под ее прикрытием «попытаться замутить на границе, прежде всего белорусско-украинской, серьезные провокации». Другие риски представляют террористы, которые «могут попытаться провести ряд акций на отдельных объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, используя взрывчатые или отравляющие вещества, чтобы обострить обстановку на выборах».

    «Дестабилизация обстановки в приграничных регионах могла бы создать информационные поводы для западных СМИ. Но все силовые ведомства переведены на усиленный режим работы. Укрепляются фортификационные сооружения на границах Белоруссии с Польшей и Украиной, чтобы пресечь малейшие проявления провокаций. Поэтому выборы должны пройти спокойно», – заключил Алесин.

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