Лукашенко сообщил о намерениях вооруженных формирований вторгнуться в Белоруссию

Tекст: Евгения Караваева

Лукашенко заявил о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся у границ республики, не отказались от своих планов по вторжению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что эти формирования намерены захватить часть земли и представить свои условия официальному Минску. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», – отметил он.

Власти Белоруссии продолжают усиливать меры безопасности на границах и предупреждать о возможной угрозе вторжения. Лукашенко заявил о решимости защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования в Центрально-Африканской Республике использовали выборы для дестабилизации обстановки, сообщил директор СОМБ Александр Иванов.

