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Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии
Лукашенко сообщил о намерениях вооруженных формирований вторгнуться в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерениях незаконных вооруженных формирований захватить часть территории страны и выдвинуть свои условия.
Лукашенко заявил о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся у границ республики, не отказались от своих планов по вторжению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что эти формирования намерены захватить часть земли и представить свои условия официальному Минску. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», – отметил он.
Власти Белоруссии продолжают усиливать меры безопасности на границах и предупреждать о возможной угрозе вторжения. Лукашенко заявил о решимости защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования в Центрально-Африканской Республике использовали выборы для дестабилизации обстановки, сообщил директор СОМБ Александр Иванов.