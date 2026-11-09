Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Нацпарк «Земля леопарда» разработал план изучения редких хищников в КНДР
Россия и КНДР решили совместно изучать амурских тигров и леопардов
Специалисты нацпарка «Земля леопарда» представили КНДР программу совместных полевых исследований дальневосточных леопардов и амурских тигров на приграничных территориях, сообщил директор учреждения Виктор Бардюк.
Обсуждение проекта состоялось в ходе видеоконференции профильной российско-корейской подкомиссии с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина и замминистра охраны окружающей среды КНДР Ким Мен Чхора, сообщает пресс-служба «Земли леопарда».
За время работы резервата в Приморье численность леопардов выросла с 35 до 223 особей, что создает предпосылки для их естественного расселения на Корейский полуостров.
Ученые определили вероятный миграционный коридор и предложили обследовать несколько лесных участков в районе Расона и провинции Хамгён-Пукто. На первом этапе пройдет зимний учет по следам, после чего на сопредельных территориях планируется установить не менее 80 автоматических камер для фотомониторинга.
Российские специалисты также предложили ежегодно обмениваться данными учетов редких птиц, таких как малая колпица и желтоклювая цапля, гнездящихся на приморском острове Фуругельма.
Кроме того, стороны обсудили защиту лесов от пожаров, совместный мониторинг морской обстановки и изучение популяций водяного оленя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре ученые приступили к очередному этапу переселения дальневосточных леопардов в Уссурийский заповедник.
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