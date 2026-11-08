Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

«Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.