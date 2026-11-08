Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале
Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале
Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».
Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».
Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.
«Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.
Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.
Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.