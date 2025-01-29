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    Трамп стал для Дании новым Гитлером
    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    В европейской части России впервые обнаружили азиатскую тлю
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года
    Путин поручил оперативно «открыть небо» для гражданских беспилотников
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
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    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    8 комментариев
    29 января 2025, 00:48 • Новости дня

    Россия осудила действия повстанцев М23 в Конго

    Небензя призвал к остановке боев и выводу М23 с занятых территорий в Конго

    Tекст: Максим Попов

    Россия выразила решительное осуждение действиям повстанческой группировки М23 в Демократической Республике Конго (ДРК), призвав к немедленной остановке боевых действий и выводу бойцов с захваченных территорий.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с жестким заявлением в адрес повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) в Демократической Республике Конго, передает ТАСС. На заседании Совбеза ООН он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и вывода повстанцев с захваченных территорий.

    «Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений», – приводит агентство слова российского постпреда при ООН.

    Небензя также призвал внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения, подчеркнув, что эскалация конфликта угрожает жизням людей и может перерасти в межгосударственный конфликт. Небензя отметил, что происходящее в провинции Северное Киву представляет собой гуманитарную катастрофу.

    Дипломат подчеркнул важность возвращения Руанды и ДРК к переговорам в рамках луандийского процесса при посредничестве Анголы. Он заверил, что Россия будет использовать все доступные возможности для остановки эскалации и восстановления дипломатических переговоров.

    Известно, что в последние недели повстанцы М23 ведут наступление на Гому, приблизившись к административному центру провинции Северное Киву на 20 км. Группировка была создана в 2012 году дезертирами из конголезской армии и активно действует на востоке ДРК с января 2021 года.

    Как сообщает France Press, число погибших в городе Гома на востоке Конго, где продолжаются столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило 100 человек, около тысячи получили ранения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 января регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили в взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны. Резня в Африке ставит под угрозу всю электронику на планете

    28 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен заместителем полпреда в ПФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

    В мае 2023 года Тихонов стал одним из 83 участников программы, реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте программы «Время героев».

    Говоря о программе, Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране». Он отметил, что участники проходят серьезный отбор и получают возможность работы на федеральном уровне.

    В ходе стажировок Тихонов сосредоточился на развитии патриотического направления и адаптации участников СВО. Он отметил, что его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе они обсуждали перспективы региональных и окружных патриотических проектов.

    Комаров, подчеркнув востребованность опыта Тихонова, заявил: «Глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны». Комаров уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Тихонову успешно справляться с задачами.

    Тихонов заявил, что в своей новой должности будет уделять внимание поддержке участников СВО и их семей. Он отметил важность этого вопроса в Год защитника Отечества, подчеркнув, что работа в Поволжье уже ведется активно.

    Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о продаже «М.Видео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

    Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана Промсвязьбанку за 300 млрд рублей, что позволит новому владельцу оптимизировать магазины и сосредоточиться на российской электронике.

    Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

    В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

    В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания.

    Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности запрета продажи IPhone и другой техники Apple в России.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о планах покушения на Путина в администрации Байдена
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о планах покушения на Путина в администрации Байдена
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее Путин указывал, что в данный момент переговоры с Украиной будут нелегитимными, поскольку в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины из-за окончания конституционных сроков его пребывания у власти.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после 20 мая 2024 года Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, хотя сам он это не признает. При этом украинские власти сейчас умалчивают о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться.

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    28 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что его поручение о пересадке чиновников на автомобили отечественного производства пока не выполнено в полном объеме.

    Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть доведена до конца, несмотря на имеющиеся трудности, передает ТАСС.

    «Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – отметил Путин.

    По его словам, одной из главных проблем является сложность в определении того, что именно считать произведенной в России машиной. В этой связи специалисты занимаются разработкой критериев, которые позволят более четко определить уровень локализации автомобилей. Путин заверил, что лично участвует в работе над этой задачей.

    Он выразил уверенность в необходимости пересадки чиновников на российские автомобили, отметив, что такая идея уже получила соответствующее продолжение.

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    28 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал, как Зеленский вводит мировое сообщество в заблуждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин. По его словам в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после начала российской спецоперации, с последующими встречами в Белоруссии и Стамбуле. Путин подчеркнул, что в конце марта 2022 года Россия получила от Киева документ с предложениями, которые легли в основу мирного договора, выработанного в Стамбуле.

    По словам Путина, Россия согласилась вывести войска из-под Киева с целью недопущения серьезного кровопролития. Этот вывод был завершен 4 апреля 2022 года, а проект мирного соглашения окончательно согласован 15 апреля того же года.

    «В конце марта начали вывод войск из-под Киева двумя направлениями, двумя колоннами. Четвертого апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля», – сказал российский лидер.

    Практически в этот же день, несмотря на спорные моменты, российская сторона выразила готовность реализовать документ, сообщил Путин. «Дорабатывать там было уже практически нечего, там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов», – сказал президент России.

    Однако, несмотря на готовность России подписать документ, Киев взял паузу для консультаций с западными союзниками. По словам Путина, после визита тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который действовал по указанию Вашингтона, Киев отказался от подписания соглашения, решив продолжать войну.

    «Они приняли решение не подписывать соглашение. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стояли под Киевом, ну совершенно некорректно. И по таким серьезным вопросам так пытаться возводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, минимум некорректно. Это просто лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело», – заключил Путин.

    Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.

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    28 января 2025, 02:03 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал повышении температуры в России на два градуса

    Гидромет сообщил о потеплении в центре европейской России в следующем десятилетии

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие десять лет температура в центре европейской России может подняться на два градуса относительно конца прошлого века, предупредил Гидромет, указывая на вероятное превышение порога в 1,5 градуса.

    Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в следующем десятилетии средняя температура в центре европейской части России и Центральном Черноземье может быть выше на два градуса по сравнению с концом прошлого века, передает ТАСС.

    Вильфанд подчеркнул, что если условия Парижского соглашения будут выполняться, рост температуры на Земле может замедлиться. Однако в настоящее время выполнение соглашения не стабилизировало температурный рост, и содержание парниковых газов не уменьшается. Даже если полностью прекратить эмиссию парниковых газов, их накопленная часть уменьшится только через 30 лет.

    Метеоролог добавил, что существуют большие сомнения в том, что порог в 1,5 градуса по недопущению повышения температуры, установленный Парижским соглашением, не будет превышен. Он также отметил, что повышение температуры затронет и зимние месяцы.

    Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или два градуса по сравнению с доиндустриальной экономикой.

    Накануне синоптики спрогнозировали повышение температуры на 75-85% территории России.

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    28 января 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин допустил присутствие Зеленского на переговорах без права подписи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, но подчеркнул, что в случае с Зеленским это участие не может привести к подписанию официальных документов, передает ТАСС.

    «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести», – сказал он.

    Вести переговоры с украинской стороны может любой человек, однако подписывать итоговые документы должны только те, чья легитимность подтверждена юридически, добавил Путин.

    «Если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения, пусть ведет там кто угодно эти переговоры. Но с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.

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    28 января 2025, 03:56 • Новости дня
    Житель Часова Яра обвинил украинских военных в мародерстве

    Павел Морковин рассказал о массовых грабежах украинскими военными в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил, что украинские военные систематически грабили его имущество, используя военную технику, и отправляли награбленное домой через «Новую почту».

    Житель Часова Яра Павел Морковин сообщил о массовом мародерстве украинских военных в городе, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ использовали военную технику для кражи личного имущества местных жителей. Морковин сообщил, что его фура и прицеп были украдены 110-й бригадой ВСУ с использованием бронетранспортеров.

    Житель Часова Яра отметил, что продуктовый магазин, которым он владел, также подвергся грабежу. «Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР», – приводит агентство слова бизнесмена. По его словам, солдаты возвращались на следующий день и снова продолжали грабить.

    Морковин подчеркнул, что подобные инциденты были не редкостью в Часовом Яре. Он рассказал, что украинские солдаты также обворовывали квартиры, снимая двери, и крали велосипеды из дворов. Награбленное, по словам Морковина, они отправляли домой по «Новой почте».

    До этого жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы. Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    28 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Еврокомиссия ввела пошлины на импорт сельхозпродукции из России

    Еврокомиссия утвердила пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.

    Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Это решение коснется 15% сельскохозяйственного импорта из России, который ранее не обла­гал­ся повышенными пошлинами, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении ЕК, после утверждения Советом все сельскохозяйственные товары из России будут облагаться европейскими тарифами. Однако влияние этих пошлин ограничится только импортом в страны ЕС и не затронет транзитный экспорт через Евросоюз.

    Решение о введении пошлин связано с санкционной политикой, направленной на экономическое давление на Россию и Белоруссию. Ожидается, что это создаст дополнительные барьеры для экспорта российских и белорусских товаров на европейский рынок.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. ЕС наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, обвиняемых в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

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    28 января 2025, 23:30 • Новости дня
    В США потребовали объяснений затяжного конфликта на Украине

    СМИ сообщили о необходимости Байдену и Зеленскому объяснить войну на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что Байден и Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

    Как сообщает издание American Conservative, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с необходимостью объяснить гражданам, почему они предпочли продолжать боевые действия на Украине и отказались от дипломатического диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

    Обозреватель журнала Тэд Снайдер указал, что Киев на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к диалогу.

    Снайдер напомнил, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с российским руководством. Он отметил, что однажды Зеленскому придется объясняться перед украинцами за свое участие в конфликте и необходимость защищать решение не вступать в переговоры с Россией под давлением западных держав. «Но это не оправдывает США. Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле», – считает Снайдер.

    По мнению журналиста, администрация Байдена осознавала недостаток сил у Киева для противодействия российской армии. Он также заявил, что США пытались ослабить Россию, используя жителей Украины. Это, по мнению Снайдера, связано с желанием НАТО «расширяться куда угодно», в результате чего Байдену придется объяснять выбор пути «катастрофического кровопролития» вместо мирного урегулирования.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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