Россия осудила действия повстанцев М23 в Конго

Небензя призвал к остановке боев и выводу М23 с занятых территорий в Конго

Tекст: Максим Попов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с жестким заявлением в адрес повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) в Демократической Республике Конго, передает ТАСС. На заседании Совбеза ООН он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и вывода повстанцев с захваченных территорий.

«Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений», – приводит агентство слова российского постпреда при ООН.

Небензя также призвал внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения, подчеркнув, что эскалация конфликта угрожает жизням людей и может перерасти в межгосударственный конфликт. Небензя отметил, что происходящее в провинции Северное Киву представляет собой гуманитарную катастрофу.

Дипломат подчеркнул важность возвращения Руанды и ДРК к переговорам в рамках луандийского процесса при посредничестве Анголы. Он заверил, что Россия будет использовать все доступные возможности для остановки эскалации и восстановления дипломатических переговоров.

Известно, что в последние недели повстанцы М23 ведут наступление на Гому, приблизившись к административному центру провинции Северное Киву на 20 км. Группировка была создана в 2012 году дезертирами из конголезской армии и активно действует на востоке ДРК с января 2021 года.

Как сообщает France Press, число погибших в городе Гома на востоке Конго, где продолжаются столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило 100 человек, около тысячи получили ранения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 января регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили в взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны. Резня в Африке ставит под угрозу всю электронику на планете