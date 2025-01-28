  • Новость часаБелоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году
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    Эстония забирает у русских последнее достояние
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    13 комментариев
    28 января 2025, 14:02 • Новости дня

    Жители ДРК призвали Россию помочь в разрешении конфликта на востоке страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Демократической Республики Конго прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны, пишет портал Actualite.

    В Киншасе прошли массовые демонстрации с призывами к РФ помочь в урегулировании конфликта на востоке ДРК, пишет Actualite, передает ТАСС. Участники акций заявили, что рассматривают позицию России в мировых делах как альтернативу «лицемерию Запада». Они перекрыли баррикадами из горящих автопокрышек дорогу к посольству США в Киншасе.

    Демонстранты потребовали вывода повстанцев «Движения 23 марта» (М23) и войск Руанды с территории ДРК, а также прекращения грабежа природных ресурсов страны. В соцсетях множатся призывы парализовать жизнь в столице в качестве протеста против агрессии Руанды, которая поддерживает М23, и разграбления природных ресурсов.

    В городе Гома – административном центре провинции Северное Киву – идут бои между ВС ДРК и повстанцами М23. Конголезская армия удерживает часть стратегических позиций в городе.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в восточной части Демократической Республики Конго четыре бойца южноафриканской армии погибли в результате боевых действий с повстанцами M23, поддерживаемыми Руандой.

    Накануне регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили во взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта».

    В прошлом году вооруженные силы ДР Конго сорвали попытку государственного переворота, заявил официальный представитель ВС ДРК бригадный генерал Сильвэн Экенге.

    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Иран закупил у России истребители Су-35

    Генерал КСИР сообщил о покупке Ираном истребителей Су-35

    Иран закупил у России истребители Су-35
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил, заявил генерал КСИР Али Шадмани.

    Заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани рассказал о покупке российских истребителей Су-35, сообщил телеканал SNN, передает ТАСС.

    По его словам, эта покупка станет значительным шагом для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны. «Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», – отметил Шадмани.

    В 2023 году власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    28 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о продаже «М.Видео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

    Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана Промсвязьбанку за 300 млрд рублей, что позволит новому владельцу оптимизировать магазины и сосредоточиться на российской электронике.

    Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

    В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

    В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания.

    Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности запрета продажи IPhone и другой техники Apple в России.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    27 января 2025, 22:11 • Новости дня
    В МИД назвали безосновательными обвинения в адрес России в азербайджанских СМИ

    Замглавы МИД России Галузин обсудил с послом Азербайджана Мустафаевым крушение самолета в Казахстане и обвинения в СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, во время которой российским дипломатом было выражено недоумение по поводу серии антироссийских публикаций и дезинформации о деятельности Русского дома в Баку, сообщается на сайте МИД России.

    «Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений», – подчеркнули в ведомстве.

    На встрече обсуждалось крушение самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау. Галузин и Мустафаев акцентировали необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств трагедии.

    Российская сторона подчеркнула важность выстраивания отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, несмотря на недавние публикации в азербайджанских СМИ.

    Ранее в МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России, и потребовал наказать виновных в катастрофе AZAL близ Актау.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.

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    27 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    @ Shalan Stewart/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении числа бедных в стране.

    Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым заявил о снижении числа бедных в стране, передает ТАСС.  В ходе встречи Беглов доложил, что в Петербурге число бедных снизилось на треть. Президент положительно отозвался о достигнутых результатах. «[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло – это хорошо», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства отметил высокий уровень инвестиций в Петербурге в 2024 году, подчеркнув, что их объем составил 1,2 трлн рублей. Путин оценил эти инвестиции как «приличные».

    Ранее Путин призвал свести к нулю уровень бедности в России.

    Опрос сервиса для поиска работы Superjob показал, что в России бедным назвали человека с доходом менее 43 тыс. рублей, а богатым – более 860 тыс. в месяц.

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    27 января 2025, 22:01 • Новости дня
    Россия передала в ООН свежие факты героизации нацистов
    Россия передала в ООН свежие факты героизации нацистов
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором содержится список фактов героизации нацистов и их пособников.

    Россия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с перечнем фактов героизации нацистов за последние годы, сообщает ТАСС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на церемонии в штаб-квартире организации.

    «Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна. Именно поэтому мы убеждены в нашем общем долге сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников», – подчеркнул он.

    Небензя также выразил глубокую озабоченность возрождением нацизма и неонацизма в современном мире. Он отметил, что узники Освенцима не могли представить, что нацизм и неонацизм начнут поднимать головы в разных частях мира.

    Постоянный представитель напомнил, что Россия ежегодно вносит на рассмотрение ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. По его словам, «без Великой Победы 1945 года не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем».

    27 января 1945 года Советская армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где в тот момент оставались чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, предложенную Россией, направленную на борьбу с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации. Позднее руководители стран ОДКБ осудили героизацию нацистов и выразили обеспокоенность сносом памятников советским воинам в связи с 80-летием Победы.

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    27 января 2025, 18:31 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России выходить из ЮНЕСКО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена бороться с предвзятым отношением секретариата ЮНЕСКО изнутри, а не покидать организацию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России» заявил, что Россия не планирует выходить из ЮНЕСКО, несмотря на предвзятое отношение со стороны секретариата организации, передает ТАСС.

    «Считаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри», – подчеркнул Лавров. Он добавил, что Россия активно запрашивает информацию у секретариата, поскольку тот не имеет права игнорировать запросы стран-членов.

    Лавров отметил, что в случае получения формальных отписок в ответ на запросы Россия делает эту ситуацию достоянием общественности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить и восхититься «Херсонесом Таврическим».

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    27 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы
    Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Москву 9 мая на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Лула да Силва выразил свою признательность за приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Как следует из заявления пресс-службы бразильского президента, Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Москву для участия в торжественных мероприятиях, запланированных на 9 мая.

    Ранее президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на эти мероприятия.

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    27 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население Великой Новоселки активно помогало российским военным выявлять позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.

    Командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань отметил, что жители Великой Новоселки ждали российских бойцов, передает ТАСС. Они делились водой и продуктами, а также показывали основные опорные пункты противника, их количество и местонахождение. Местные жители также указывали маршруты и заминированные дороги, что помогало бойцам продвигаться вперед.

    На отбитых у противника позициях были найдены топографические карты, которые помогли в выявлении мест расположения и пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Кроме того, в ходе боев за Великую Новоселку было захвачено множество единиц вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом рассказал стрелок 5-й танковой бригады с позывным Талыш. Он отметил, что количество найденного вооружения идет на сотни, включая мины и «Джавелины». Также были обнаружены мины натовского производства, ранее неизвестные бойцам.

    Ранее Минобороны России представило видео, где военнослужащие подняли флаги России и ВМФ на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.

    Также сообщалось, что группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке, а военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки.

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    27 января 2025, 20:51 • Новости дня
    Врио замгубернатора Курской области подал в отставку

    Хинштейн: Врио замгубернатора Курской области Дедов подал в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке.

    Об отставке Дедова сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его информации, чиновник покинул пост « в связи с переходом на новое место работы».

    Алексей Дедов в период с 2007 по 2009 год возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска. В период с 2018 по 2021 год он руководил комитетом ЖКХ и ТЭК. С 1 июня 2021 года он занимал пост вице-губернатора, курируя вопросы ЖКХ и ТЭК, тарифов и цен.

    С мая 2024 года Алексей Дедов исполнял обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области.

    Ранее Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    Жертвами преступлений ВСУ в 2024 году стали более 5 тыс. мирных жителей
    Украинец попытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме
    Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву решили экстрадировать в Россию
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    Эстония решила закупить дальнобойную артиллерию для «сдерживания России»
    Трамп заявил о намерении Microsoft приобрести TikTok
    Госдума одобрила оформление извещений о ДТП через «Госуслуги»

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

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    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

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    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

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    Эстония забирает у русских последнее достояние

    «Это вызовет взрыв ненависти со стороны русского населения Эстонии. Своя церковь – это последнее, что у них осталось». Такими словами политологи предсказывают возможные последствия беззакония, которое прямо сейчас готовит по отношению к русской церкви эстонское государство. О чем идет речь? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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