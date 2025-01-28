Жители ДРК призвали Россию помочь в разрешении конфликта на востоке страны

Tекст: Валерия Городецкая

В Киншасе прошли массовые демонстрации с призывами к РФ помочь в урегулировании конфликта на востоке ДРК, пишет Actualite, передает ТАСС. Участники акций заявили, что рассматривают позицию России в мировых делах как альтернативу «лицемерию Запада». Они перекрыли баррикадами из горящих автопокрышек дорогу к посольству США в Киншасе.

Демонстранты потребовали вывода повстанцев «Движения 23 марта» (М23) и войск Руанды с территории ДРК, а также прекращения грабежа природных ресурсов страны. В соцсетях множатся призывы парализовать жизнь в столице в качестве протеста против агрессии Руанды, которая поддерживает М23, и разграбления природных ресурсов.

В городе Гома – административном центре провинции Северное Киву – идут бои между ВС ДРК и повстанцами М23. Конголезская армия удерживает часть стратегических позиций в городе.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в восточной части Демократической Республики Конго четыре бойца южноафриканской армии погибли в результате боевых действий с повстанцами M23, поддерживаемыми Руандой.

Накануне регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили во взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта».

В прошлом году вооруженные силы ДР Конго сорвали попытку государственного переворота, заявил официальный представитель ВС ДРК бригадный генерал Сильвэн Экенге.