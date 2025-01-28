Четверо южноафриканских солдат погибли при боевых действиях в Конго

Tекст: Александра Юдина

Известно, что трое военнослужащих из Южноафриканских национальных сил обороны погибли в перестрелке в понедельник, пишет Bloomberg.

Это произошло, когда повстанцы M23, поддерживаемые Руандой, обстреляли аэропорт Гома, где расположена база южноафриканской армии. Общее число потерь достигло 13 человек.

Позднее еще один солдат скончался от ран, полученных в бою с повстанцами M23. Остальные раненые члены подразделения получают медицинскую помощь в госпитале третьего уровня в Гоме.

Накануне регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили во взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта».

Напомним, повстанцы из движения M23 захватили ключевой город Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).