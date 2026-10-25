Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем Республики

Tекст: Вера Басилая

Путин в поздравительном послании отметил достигнутые республикой успехи в экономической и социальной сферах. Он отметил, что Казахстан играет весомую конструктивную роль в международных делах и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, следует из телеграммы Путина, размещенной на сайте Кремля.

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что отношения между двумя странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

В заключение российский лидер пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – благополучия и процветания.

Российское представительство в Астане охарактеризовало сотрудничество между двумя странами как успешное. В среду Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам информацию о системе электронных разрешений на въезд. На прошлой неделе Казахстан и Россия осуществили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку по маршруту Астана – Москва.