В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Путин заявил о стремлении украинцев к дружбе с Россией
Большинство граждан Украины заинтересованы в поддержании дружеских отношений с Россией, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью Sky News Arabia российский лидер напомнил, что вопросы двусторонних отношений обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и тогда стороны находились на грани подписания соглашения, передает РИА «Новости».
«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», – сказал Путин.
Ранее в интервью Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства. Он также заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами.