  • Новость часа«Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
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    21 сентября 2026, 02:47 • Политика

    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия» по предварительным данным получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны.

    В России завершились выборы в Госдуму. Голосование проходило в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Итоговая явка составила 56,6%, что стало рекордным показателем. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% граждан.

    По состоянию на 02.11 мск 21 сентября обработано 58,42% протоколов. Предварительно лидирует «Единая Россия» – ее поддержали 57,88% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%, третье – ЛДПР (8,67%). Далее идут «Новые люди» (7,84%) и «Справедливая Россия» (5,10%). Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

    При этом процессу голосования активно пыталась мешать Украина при поддержке недружественных стран. В ночь на воскресенье произошла крупнейшая атака беспилотников на Москву: в ходе нее было нейтрализовано свыше 1,6 тыс. БПЛА. Кроме того, противник неоднократно совершал кибератаки на инфраструктуру электронного голосования. Как считают эксперты, эти действия были направлены на запугивание россиян и срыв электорального процесса.

    Тревожность без негативного голосования

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов». По его оценке, противник рассчитывал, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА и сам факт боевых действий негативно скажутся на ходе голосования.

    Депутат признает, то внешним силам удалось повысить уровень тревожности среди граждан, из-за чего кандидатам «приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей». «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование», – подчеркнул Матвейчев –

    «Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти. Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому».

    В этой связи политолог Марат Баширов подчеркивает значение итоговой явки, которая показала рекордную динамику участия граждан в электоральном процессе. Он напоминает: еще пять лет назад, на выборах 2021 года, этот показатель составлял 51,7%. «Разница заслуживает внимания, особенно если учитывать, что голосование проходило в условиях повышенного внешнего давления и непростой ситуации в ряде регионов», – поясняет он.

    Эксперт отмечает, что, несмотря на «подлые удары дронов, хакерские атаки, совершенные на столичную систему ДЭГ», люди восприняли послание президента и пришли на участки, чтобы определить будущее страны. Особенно ярко это проявилось в исторических регионах: в ДНР явка составила 80%, в ЛНР и Запорожской области – 79%, в Херсонской области – превысила 74%.

    Таким образом, ни о каком падении интереса к выборам речи не идет, добавляет эксперт ЭИСИ Анна Федорова. «Граждане понимают, что находятся на важном историческом отрезке и от того, удастся ли нам сохранить консолидацию и стабильность, будет зависеть будущее всей страны», – рассуждает она. – «Противник надеялся, что граждане испугаются, останутся дома и не станут голосовать. Но расчет не оправдался.

    И в этом смысле приятно и радостно жить в стране, где общество даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняет свой гражданский долг».

    Отдельно Федорова остановилась на информационном сопровождении выборов. По ее словам, в Сети распространялись сообщения о якобы недопуске наблюдателей, которые впоследствии оказались фейками. Как отметила собеседница, на местах действительно фиксировались отдельные нарушения. «Однако в масштабах огромной страны какие-то незначительные ошибки происходят неизбежно. Но они никоим образом не влияют на результат и легитимность всего процесса. Если где-то нарушается закон, система публично на это реагирует, принимает соответствующие решения вплоть до отмены результатов и таким образом сохраняет доверие к процедуре», – пояснила Федорова.

    По ее словам, дополнительную роль в обеспечении прозрачности выборов играет масштабное наблюдение. «У нас принимали участие порядка 400 тыс. наблюдателей. И надо сказать, что обучить такое количество людей – это огромный труд», – добавила собеседница.

    ЕР и другие победители

    С тем, что выборы проходили в непростой ситуации, согласен и руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, в ходе электоральной кампании фиксировалась усталость граждан. «И то, что в таких условиях ЕР убедительно выступила, конечно, это большая победа», – отметил эксперт, комментируя данные опросов на выходе с участков для голосования.

    Впрочем, у этого голосования «много победителей». К их числу, по мнению социолога, относятся все пять партий, которые по предварительным данным проходят в парламент. В частности, Федоров назвал достижением для КПРФ сохранение второго места в Госдуме. «Это тоже было непросто», – акцентирует он.

    По признанию Федорова, результата ЛДПР стал для него неожиданностью, поскольку ВЦИОМ давал ей меньше процентов голосов, чем показали экзитполы. А «Новые люди» удвоили свой результат по сравнению с 2021 годом. Ранее считалось, что это партия «на один срок». «А сегодня мы видим, что они не только точно будут в новом созыве, но и заняли четвертую строчку с очень небольшим отрывом от третьей. Это, конечно, победа», – пояснил эксперт.

    Кроме того, преодоление пятипроцентного барьера «Справедливой Россией» также можно назвать победой. «Партия действительно была полупроходной. Даже в нашем прогнозе мы тактично назвали 4–6%. Но насчет эсеров я, кстати, абсолютно не сомневался: по всем нашим опросам они проходили. И сейчас мы видим, что они набрали больше 6%», – добавил он.

    Вместе с тем прошедшие выборы стали победой для всех граждан страны.

    «Напомню, идет война. И то, что общество продемонстрировало консолидацию в этой непростой ситуации, это, конечно, очень здорово усиливает нас всех», – пояснил Федоров.

    Экзитполы посчитали не всех

    Что касается данных экзитполов, то по результатам опросов на выходе с избирательных участков партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов, сообщается на сайте ВЦИОМ*. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей. По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР)**, «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%, «Партия пенсионеров» – 3,1%.

    При этом важно отметить, что социологи не проводили опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также невозможно охватить экзитполами действующих военнослужащих и тех избирателей, кто проголосовал через ДЭГ.

    В целом же, как отмечает политолог Александр Рудаков, состоявшееся голосование обладает высоким уровнем легитимности, что обусловлено целым рядом факторов. «Первый из них – развитая система общественного контроля», – подчеркнул он, добавив, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором политолог называет мониторинг электорального процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Как отметила Федорова, иностранцы приезжают в Россию не только для того, чтобы оценить организацию голосования, но и познакомиться с применяемыми практиками. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что у нашей страны есть чему поучиться», – подчеркнула аналитик.

    Особенность национального характера 

    Еще один показатель легитимности – явка, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат», – делает вывод Рудаков. –

    «Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно. Но на фоне агрессии противника избиратели зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали».

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «У ЕР проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    * Исследование проводилось на 1 755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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