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В аэропортах Токио отменили более 520 рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань»
В столичных аэропортах Японии отменили более 520 авиарейсов из-за приближающегося к Токио мощного тайфуна «Дуцзюань», об этом свидетельствуют данные табло аэропортов.
Более 520 рейсов отменены в токийских аэропортах Ханэда и Нарита из-за мощного тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС.
Наибольшее число отмен зафиксировано в Ханэде, – там не состоятся свыше 300 внутренних и около 60 международных рейсов.
В аэропорту Нарита отменено более 100 вылетов, преимущественно международных. В соседней префектуре Тиба остановлено движение поездов на некоторых направлениях и прервано паромное сообщение в Токийском заливе. Участки скоростной магистрали «Томэй» перекрыты из-за высоких волн.
Эпицентр стихии находится к югу от центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю и движется на северо-восток со скоростью 25 км в час. Ожидается, что во второй половине дня тайфун достигнет полуострова Идзу, а затем района Токио.
Синоптики предупреждают об угрозе наводнений и оползней. В отдельных районах префектуры Тиба жителям рекомендовано эвакуироваться. За прошедшие двое суток местами выпало более 410 мм осадков, ожидаются ливни до 80 мм в час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании заранее предупредили пассажиров о возможных отменах рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань».
В августе столичные аэропорты Ханэда и Нарита аннулировали свыше 100 вылетов на фоне угрозы тайфуна «Чан-хом».
В июне автомобильные корпорации Toyota и Suzuki временно приостанавливали работу 18 своих заводов в стране из-за надвигающегося тайфуна «Чанми».