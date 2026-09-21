Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Лавров заявил о важности диалога России и Армении для народов стран
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил армянского коллегу Арарата Мирзояна с Днем независимости Армении, отметив важность двустороннего диалога для народов обеих стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна с национальным праздником, говорится на сайте МИД.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте МИД, российский министр подчеркнул важность сохранения активных контактов между дипломатами двух государств.
«Убежден, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая сохранение активного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Армении, отвечает взаимным интересам народов наших стран», – отметил Сергей Лавров. Напомним, День независимости в Армении традиционно отмечается 21 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил премьеру Армении Николу Пашиняну поздравление с Днем независимости.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил заинтересованность отечественного бизнеса в расширении присутствия на армянском рынке.
В августе текущего года армянский премьер-министр заявил о невозможности одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.