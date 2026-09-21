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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

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    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 12:55 • Новости дня

    Наблюдатели ШОС признали выборы в Госдуму прозрачными и демократичными

    Глава наблюдателей ШОС Пяо Янфань назвала выборы в Госдуму прозрачными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань отметила высокий уровень организации голосования и грамотные меры безопасности на избирательных участках во время выборов в Госдуму.

    Международные эксперты не выявили нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, передает РИА «Новости».

    «Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», – констатировала руководитель делегации.

    Специалисты высоко оценили условия работы участковых комиссий и соблюдение принципов беспристрастности. По словам Пяо Янфань, само приглашение иностранных представителей доказывает стремление России к максимальной открытости. В состав наблюдательной группы вошли 15 человек из шести государств.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин называл эту избирательную кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова назвала открытость избирательного процесса значительным достижением страны.

    Рабочая группа СПЧ высоко оценила обеспечение безопасности избирателей на участках.

    Власти Китая официально поздравили российскую сторону с успешным завершением парламентских выборов.

    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Все пять партий, согласно данным экзитполов, проходящие в состав новой Госдумы, оказались в выигрыше, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    «В целом, мне кажется, у этих выборов много победителей. Точно все пять партий, прошедших в парламент. Все понимали, что «Единая Россия» будет на первом месте, но вопрос, насколько будет солидным это преимущество», – указал Федоров. Он призвал дождаться официальных результатов и выскаазал мнение, что итоговый показатель партии власти будет выше, чем экзитпол ВЦИОМ (49,9%).  «Мы им дали вилку 51-53 [процента голосов избирателей в рамках прогнозов результатов до начала голосования]. Уверен, что они меньше точно не наберут. Может быть, даже больше», – пояснил глава ВЦИОМ.

    Выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов», Федоров подчеркнул, что выборы проходили в непростой ситуации, фиксируется и усталость избирателей. «И то, что в таких условиях «Единая Россия» убедительно выступила, конечно, это большая победа», – добавил он.

    Глава ВЦИОМ отметил, что свои «победы» есть и у других партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер прохождения в парламент.

    Эксперт назвал достижением для КПРФ удержание второго места по численности в парламенте. «Это тоже было непросто», – отметил он.

    Федоров признался, что не предсказывал такого успеха у партии ЛДПР. «У нас [ВЦИОМ], по-моему, был от 8 до 10% прогноз. А… мои личные ощущения были, что они похуже выступят», – сказал глава ВЦИОМ.

    При этом, обратил внимание Федоров, «Новые люди» почти удвоили свой результат по сравнению с 2021 годом. В те времена высказывалось мнение, что эта партия «на один срок». «А сегодня мы видим, что они не только точно будут в новом созыве, но и заняли четвертую строчку с очень небольшим отрывом от третьей. Это, конечно, победа», – пояснил Федоров.

    Также Федоров назвал победой для «Справедливой России» прохождение пятипроцентного барьера. «Она [партия «Справедливая Россия»] действительно была полупроходной. Даже в нашем прогнозе мы так тактично 4-6 [процентов голосов избирателей] назвали. Но насчет эсеров я, кстати, абсолютно не сомневался по всем нашим опросам, что они проходили. И как сейчас мы видим, что они больше 6% набрали», – добавил Федоров.

    По мнению Федорова, прошедшие выборы в Госдуму показали победу для всех избирателей и для всего общества. «Напомню, идет война. И то, что общество продемонстрировало консолидацию в этой непростой ситуации, это, конечно, очень здорово усиливает нас всех», – заключил глава ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным экзитполов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» с 49,4% голосов. Экзитполы не охватывали всю Россию. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Напомним, согласно данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей.

    Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Экзитполы показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму

    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным опросов на выходе с избирательных участков, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия», а пятипроцентный барьер преодолели еще четыре политические партии, свидетельствуют данные экзитполов социологов ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    Остальные политические объединения не смогли пройти в парламент. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрала 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, РЭП «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1,0%, а Партия прямой демократии – 0,4%. Испортили свои бюллетени 1,5% участников опроса.*

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР)**, «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%.

    «Партия пенсионеров» собрала 3,1% голосов опрошенных, «Коммунисты России» – 1,7%, РЭП «Зеленые» – 0,9%, «Родина» – 0,8%, а Партия прямой демократии – 0,2%. Недействительные бюллетени – 1,7%

    Экзитполы проводились в период трехдневного голосования с 18 по 20 сентября. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября социологи спрогнозировали победу «Единой России» с результатом более 50% голосов. Искусственный интеллект оценил итоговый результат партии власти в диапазоне от 48 до 55%.

    * Исследование проводилось на 1755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос ИНСОМАР проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    20 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Ляховецкий: Явка на выборах на Дальнем Востоке показала доверие граждан к государственным институтам

    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток в текущей кампании активно включился в голосование. Это может быть связано как с доверием граждан к государственным институтам, так и с планами развития регионов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Никита Ляховецкий и Никита Сетов.

    «На Дальнем Востоке уже закрылись участки, поэтому мы можем с уверенностью говорить, что все регионы показали высокую явку», – рассказал политолог, эксперт ЭИСИ Никита Ляховецкий.

    По его словам, это демонстрирует доверие граждан к российской избирательной системе, а также желание поддержать государство и государственные институты. «Кроме того, это уверенный гражданский ответ на все попытки дестабилизации, которые идут из-за рубежа», – заметил аналитик.

    Собеседник также указал, что в ДФО не было зафиксировано никаких серьезных нарушений при проведении голосования. «Другими словами, выборы прошли чисто, честно и справедливо. Поэтому никаких сомнений в их результатах быть не может», – пояснил Ляховецкий.

    Отдельно эксперт обратил внимание на Еврейскую автономную область (ЕАО). Он заметил, что для небольшого региона особенно значим вопрос представительства его интересов на федеральном уровне.

    «В нынешней кампании ЕАО этот фактор оказался заметным: в выборах участвуют политики, чья работа связана одновременно с региональной и федеральной повесткой», – детализирует спикер.

    «Более половины избирателей отдали свой голос», – добавил он. По словам Ляховецкого, это говорит о высокой политической активности жителей ЕАО, а также о сплоченности населения.

    Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ, согласился с тем, что Дальний Восток в этой кампании демонстрирует высокую степень активности. «Этот тренд синхронизируется с общим трендом участия граждан по стране в этом году», – поясняет аналитик.

    По мнению собеседника, «люди голосуют не столько за партии или кандидатов, сколько за тот курс развития, которым сегодня Дальний Восток идет вместе со всей страной».

    Он напомнил, что ранее была утверждена новая стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, с прогнозом до 2036 года. «Стратегия отвечает, в том числе на вопросы о том, куда будут двигаться регионы, какие положительные изменения в жизни людей будут происходить», – рассуждает политолог.

    Как и Ляховецкий, эксперт отдельно обратил внимание на Еврейскую автономную область. «Здесь проходила сдвоенная кампания – помимо депутатов Госдумы, граждане выбирали Законодательное собрание», – пояснил аналитик, заметив, что о результатах пока говорить рано.

    Выборы в Государственную думу IX созыва на Дальнем Востоке завершились, участки закрыты. Согласно имеющимся данным, регион показал достаточно высокую явку.

    Так, в Хабаровском крае показатель равен 40,06%, в Чукотском автономном округе – 57,78%, в Бурятии – 47,1%, Республике Саха (Якутия) – 48,36%, Забайкальском крае – 39,92%, Камчатском крае – 46,77%, Приморском крае – 61,45%, Амурской области – 52,93%, Магаданской области – 51,9%, Сахалинской области – 45,98%, Еврейской автономной области – 54,53%.

    В целом по стране явка на 18:30 мск составляет 55,09%, следует из данных ЦИК. Как заявляла ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник Главного штаба «Юнармии» и Герой РФ Владислав Головин назвал попытки Киева сорвать выборы в России свидетельством страха перед единством российского общества.

    Герой России объяснил попытки Киева сорвать выборы страхом. По его словам, Киев пытается не допустить того, чего сам не в состоянии осуществить. Высокая явка избирателей и активность наблюдателей подтверждают легитимность органов власти в стране.

    «Это для них, как кость в горле, – что наш народ, объединившись, может принять решение», – заявил Головин ТАСС.

    Начальник Главного штаба движения «Юнармия» и лидер партийного списка «Единой России» добавил, что руководство Украины не уверено в поддержке своих решений гражданами своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин назвал массированную атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов. Глава ЦИК Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы полностью провалились.

    Политолог Минеев считает, что попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились.



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    21 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

    Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордная явка на выборах в Госдуму в 2026 году, которая превысила результаты кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, стала одним из показателей легитимности выборов. При этом обращение Владимира Путина накануне голосования подтолкнуло большее число россиян прийти на участки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    «Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила исторический рекорд и достигла 54,96%
    Явка на выборах в Госдуму побила исторический рекорд и достигла 54,96%
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

    К 18.04 мск проголосовали 54,96% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

    На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта.

    Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13.37 мск явка избирателей по федеральному округу превысила 50%.

    Утром воскресенья данный показатель достигал 47,95%.

    По итогам второго дня голосования Центризбирком зафиксировал явку на уровне 44,38%.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов

    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Государственную думу девятого созыва, набирая 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После подсчета 93,06% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» удерживает лидерство с результатом 57,83% голосов. Второе место занимает КПРФ, получившая поддержку 13,81% избирателей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с показателем 8,93%, сообщает ЦИК.

    Партия «Новые люди» смогла набрать 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» получила 4,96%. Остальные политические объединения показали следующие результаты: Партия пенсионеров – 2,03%, «Зеленые» – 1,14%, «Коммунисты России» – 0,86%, «Родина» – 0,72% и Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва прошло в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов.

    Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.

    На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.

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    21 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму по партийному списку набрала 57,76% голосов после подсчета 82,19% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

    КПРФ набрала 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что эти результаты соответствуют обработке 82,19% протоколов.

    Также Партия пенсионеров набрала 2,12%, «Зеленые» – 1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.

    До этого сообщалось, что по итогам обработки 65,44% протоколов ЕР набирала более 57% голосов избирателей.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высокой явке избирателей в столице.

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    20 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов

    ЦИК огласит предварительные результаты выборов в понедельник

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщит о предварительных результатах выборов в понедельник, в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Коллеги, дорогие мои, <…>, пожалуйста, выспитесь, отдохните немножко. Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатах [выборов]», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Глава ЦИК также поблагодарила всех, кто работал в ЦИК во время выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России.


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    20 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Старейшая жительница России приняла участие в выборах
    Старейшая жительница России приняла участие в выборах
    @ grozny.tv

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Грозном 121-летняя Яха Хашагова приняла участие в выборах, заполнив избирательный бюллетень прямо у себя дома в присутствии врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Чечни.

    Представители избирательной комиссии приехали к долгожительнице вместе с медицинскими работниками, передает ТАСС.

    «В Грозном представители избирательной комиссии и Министерства здравоохранения Чеченской Республики посетили 121-летнюю Яху Хашагову. Накануне у долгожительницы был день рождения. Яха Хашагова приняла участие в голосовании на дому», – рассказали в ведомстве.

    После завершения процедуры специалисты осмотрели женщину и поздравили ее с Днем чеченской женщины. В министерстве добавили, что пенсионерка чувствует себя хорошо, а врачи постоянно следят за состоянием ее здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября старейшая россиянка отпраздновала свой 121-й день рождения.

    Месяцем ранее долгожительница повредила кисть руки при падении в собственной квартире.

    Накануне в Южной Корее участие в выборах приняла 101-летняя гражданка России.

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    20 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров уличил Запад в создании проблем для голосования россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о препятствиях, которые западные страны чинят для голосования россиян на выборах в Госдуму.

    Страны Запада создают препятствия для волеизъявления российских граждан, проживающих за рубежом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только», – передает слова министра РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что у прошедших выборов было как никогда много внешних факторов.

    «Прямые попытки вмешаться в ход выборов, представить их как несвободные, недемократические. Все эти попытки разоблачены», – цитирует его ТАСС.

    Лавров сообщил, что за несколько дней до начала выборов в России в Европе одобрили заявление, которое скоро наверняка распространят.

    «О том, что они [выборы в России] недействительные с точки зрения европейских стандартов демократии. <...> И я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие пару минут, [в ближайшие] часы, расскажут об итогах избирательной кампании», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД еще до начала выборов сообщал о провокациях на избирательных участках. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах.

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    21 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» показала рекордный результат, превзойдя показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

    «Единая Россия» улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, передает РИА «Новости». После обработки 94,21% протоколов за партию проголосовали более 35,6 млн избирателей.

    На выборах в Государственную думу в 2021 году партия получила 49,8% голосов (свыше 28 млн избирателей). В 2016 году результат составил 54,2%, тогда за нее отдали голоса более 28,5 млн человек. В 2011 году показатель был на уровне 49,3% (свыше 32,3 млн голосов).

    Согласно обновленным данным ЦИК, на текущих выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,82% голосов. Следом идут КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,96%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,96%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    В Бурятии эта политическая сила получила 51% голосов.

    В Республике Коми данная партия одержала победу с результатом 43,52%.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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