Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Наблюдатели ШОС признали выборы в Госдуму прозрачными и демократичными
Глава наблюдателей ШОС Пяо Янфань назвала выборы в Госдуму прозрачными
Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань отметила высокий уровень организации голосования и грамотные меры безопасности на избирательных участках во время выборов в Госдуму.
Международные эксперты не выявили нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, передает РИА «Новости».
«Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», – констатировала руководитель делегации.
Специалисты высоко оценили условия работы участковых комиссий и соблюдение принципов беспристрастности. По словам Пяо Янфань, само приглашение иностранных представителей доказывает стремление России к максимальной открытости. В состав наблюдательной группы вошли 15 человек из шести государств.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин называл эту избирательную кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова назвала открытость избирательного процесса значительным достижением страны.
Рабочая группа СПЧ высоко оценила обеспечение безопасности избирателей на участках.
Власти Китая официально поздравили российскую сторону с успешным завершением парламентских выборов.