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ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 94% протоколов
По итогам обработки более 94% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая почти 58% голосов избирателей.
Партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, говорится на сайте ЦИК России.
После обработки 94,21% протоколов КПРФ получает 13,81%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,97%, а «Справедливая Россия» – 4,96%.
Согласно обновленным данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,01%. За ней следуют «Зеленые» с 1,15%, «Коммунисты России» с 0,85%, «Родина» с 0,72% и Партия прямой демократии с 0,35%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные голосования проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 93,06% протоколов партия «Единая Россия» удерживала лидерство с результатом 57,83% голосов.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал победу на выборах по Люблинскому одномандатному округу столицы.
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