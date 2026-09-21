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На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов
Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Государственную думу девятого созыва, набирая 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов, сообщил Центризбирком.
После подсчета 93,06% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» удерживает лидерство с результатом 57,83% голосов. Второе место занимает КПРФ, получившая поддержку 13,81% избирателей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с показателем 8,93%, сообщает ЦИК.
Партия «Новые люди» смогла набрать 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» получила 4,96%. Остальные политические объединения показали следующие результаты: Партия пенсионеров – 2,03%, «Зеленые» – 1,14%, «Коммунисты России» – 0,86%, «Родина» – 0,72% и Партия прямой демократии – 0,35%.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва прошло в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.
Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов.
Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.
На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.