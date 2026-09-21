  • Новость часа«Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
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    21 сентября 2026, 01:07 • Новости дня

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

    Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордная явка на выборах в Госдуму в 2026 году, которая превысила результаты кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, стала одним из показателей легитимности выборов. При этом обращение Владимира Путина накануне голосования подтолкнуло большее число россиян прийти на участки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    «Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.

    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Ляховецкий: Явка на выборах на Дальнем Востоке показала доверие граждан к государственным институтам

    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток в текущей кампании активно включился в голосование. Это может быть связано как с доверием граждан к государственным институтам, так и с планами развития регионов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Никита Ляховецкий и Никита Сетов.

    «На Дальнем Востоке уже закрылись участки, поэтому мы можем с уверенностью говорить, что все регионы показали высокую явку», – рассказал политолог, эксперт ЭИСИ Никита Ляховецкий.

    По его словам, это демонстрирует доверие граждан к российской избирательной системе, а также желание поддержать государство и государственные институты. «Кроме того, это уверенный гражданский ответ на все попытки дестабилизации, которые идут из-за рубежа», – заметил аналитик.

    Собеседник также указал, что в ДФО не было зафиксировано никаких серьезных нарушений при проведении голосования. «Другими словами, выборы прошли чисто, честно и справедливо. Поэтому никаких сомнений в их результатах быть не может», – пояснил Ляховецкий.

    Отдельно эксперт обратил внимание на Еврейскую автономную область (ЕАО). Он заметил, что для небольшого региона особенно значим вопрос представительства его интересов на федеральном уровне.

    «В нынешней кампании ЕАО этот фактор оказался заметным: в выборах участвуют политики, чья работа связана одновременно с региональной и федеральной повесткой», – детализирует спикер.

    «Более половины избирателей отдали свой голос», – добавил он. По словам Ляховецкого, это говорит о высокой политической активности жителей ЕАО, а также о сплоченности населения.

    Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ, согласился с тем, что Дальний Восток в этой кампании демонстрирует высокую степень активности. «Этот тренд синхронизируется с общим трендом участия граждан по стране в этом году», – поясняет аналитик.

    По мнению собеседника, «люди голосуют не столько за партии или кандидатов, сколько за тот курс развития, которым сегодня Дальний Восток идет вместе со всей страной».

    Он напомнил, что ранее была утверждена новая стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, с прогнозом до 2036 года. «Стратегия отвечает, в том числе на вопросы о том, куда будут двигаться регионы, какие положительные изменения в жизни людей будут происходить», – рассуждает политолог.

    Как и Ляховецкий, эксперт отдельно обратил внимание на Еврейскую автономную область. «Здесь проходила сдвоенная кампания – помимо депутатов Госдумы, граждане выбирали Законодательное собрание», – пояснил аналитик, заметив, что о результатах пока говорить рано.

    Выборы в Государственную думу IX созыва на Дальнем Востоке завершились, участки закрыты. Согласно имеющимся данным, регион показал достаточно высокую явку.

    Так, в Хабаровском крае показатель равен 40,06%, в Чукотском автономном округе – 57,78%, в Бурятии – 47,1%, Республике Саха (Якутия) – 48,36%, Забайкальском крае – 39,92%, Камчатском крае – 46,77%, Приморском крае – 61,45%, Амурской области – 52,93%, Магаданской области – 51,9%, Сахалинской области – 45,98%, Еврейской автономной области – 54,53%.

    В целом по стране явка на 18:30 мск составляет 55,09%, следует из данных ЦИК. Как заявляла ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    20 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Явка на выборах всех уровней в России превысила отметку в 45%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о преодолении отметки в 45% по явке на текущих выборах, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей», – сказала Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного голосованию.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании в субъектах России начались в пятницу и продлятся три дня. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Накануне старта кампании председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    20 сентября 2026, 02:59 • Новости дня
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%, свидетельствуют данные ЦИК России.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК. «Ход голосования по федеральному округу – 44,58%», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что первые итоги трехдневного голосования станут известны вечером 20 сентября.

    На выборах в Госдуму почти 6 млн граждан отдали голоса через дистанционное электронное голосование.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму

    Эксперт Кнутов: Налет БПЛА на Россию – это часть стратегии Запада и Киева по срыву выборов

    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина и Европа долго готовились к срыву выборов в России. Так, противник бил по гражданским объектам, надеясь на возникновение антиправительственных настроений. Однако план провалился. Теперь Киев усиливает давление непосредственно в дни голосования, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье в Москве была отражена самая массированная атака БПЛА ВСУ.

    «Украина давно отказалась от выборов», – заметил военный эксперт Юрий Кнутов. За счет этого республика полностью утратила понимание ценности честного и открытого плебисцита, считает он.

    «Европа тоже недалеко ушла – Запад всячески дает понять, что какими бы ни были результаты выборов в России, они не будут считать их легитимными», – пояснил эксперт.

    Собеседник также полагает, что вскоре после завершения подсчета голосов со стороны оппонентов могут зазвучать обвинения в том, что выборы якобы проводились с нарушениями. «Мы уже подобное слышали в свой адрес в прошлые кампании», – напомнил аналитик.

    На этом фоне налеты беспилотников на территорию России в период проведения выборов в Государственную думу можно расценивать как логичное продолжение политики противника.

    «К срыву голосования оппоненты готовились давно – атаковали НПЗ, били по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился», – рассуждает собеседник.

    Именно поэтому ВСУ при поддержке европейских стран, помогающих Киеву разведданными и при наведении дронов, усилили давление непосредственно в дни голосования. «Судя по всему, налет минувшей ночи был «звездным» – то есть БПЛА обходили столицу по кругу и заходили преимущественно с востока», – допускает Кнутов.

    Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справилась достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Однако надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует спикер.

    Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – заключил Кнутов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была отражена самая массированная атака. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Глава города выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв. «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил Собянин.

    Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона.

    По словам руководителя области, Фонд капитального ремонта и руководители муниципалитетов уже получили соответствующие распоряжения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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    20 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму на 07:50 мск превысила отметку 45%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По состоянию на 07:50 мск явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 45,1%, сообщила ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 45,1%», – передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Информация об активности граждан оперативно публикуется на электронных ресурсах Центризбиркома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Накануне вечером этот показатель составлял 40,98%. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев анонсировал публикацию первых итогов трехдневного голосования вечером 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму России началось в КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    В КНДР открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщил временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.

    Голосование проходит на территории посольства России в Пхеньяне и в генеральном консульстве в Чхонджине, передает ТАСС.

    Одновременно организовано выездное голосование в городе Расоне для российских сотрудников совместного предприятия «Расонконтранс».

    «Сегодня, в воскресенье 20 сентября, в восемь утра на территории КНДР начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва», – рассказал Топеха.

    Он отметил, что голосование идет в штатном режиме и уже есть первые проголосовавшие. По его словам, корейская сторона оказывает все необходимое содействие в организации избирательного процесса.

    В списки избирателей в Пхеньяне включены 95 граждан России. Участки будут работать до 20.00 по местному времени (14.00 мск). В голосовании также участвуют российские туристы, находящиеся в КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. В России голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 02:45 • Новости дня
    В электронном голосовании на выборах в Госдуму приняли участие почти 6 млн человек

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах в Госдуму почти 6 млн граждан отдали голоса через дистанционное электронное голосование, показывают данные профильных порталов.

    Портал ДЭГ информирует, что более 3,3 млн бюллетеней выдано к 02:00 мск. Явка достигла 82%, передает РИА «Новости».

    В Москве проголосовали 2,8 млн человек, из них 2,5 млн выбрали электронный формат. Эти данные приводит общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва через систему дистанционного электронного голосования.

    В 2026 году ДЭГ применяется в 32 регионах. Жители Москвы также могут голосовать онлайн, но в столице применяется собственная платформа ДЭГ на портале mos.ru.

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    20 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Специалисты устранили последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

    Памфилова: Последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке устранили

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты оперативно восстановили работу магистральных линий связи в Хабаровском крае после произошедшей диверсии во время выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Последствия диверсии на магистральных оптоволоконных линиях связи в ходе выборов в субботу на Дальнем Востоке были устранены специалистами менее чем за час, передает РИА «Новости».

    «Когда мы постарались ввести в строй магистральные оптоволоконные линии связи на территории Дальнего Востока... в Хабаровском крае. Спасибо, очень быстро все службы сработали, буквально менее чем за час ликвидировали. Многие не заметили этого», – сказала глава Центризбиркома на брифинге о ходе голосования.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними голосования в субъектах России стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ЦИК Элла Памфилова назвала повреждение линий связи на Дальнем Востоке целенаправленной диверсией.

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о намеренном перерубании оптоволоконных кабелей злоумышленниками.

    Специалисты Минцифры оперативно восстановили доступ к интернету в четырех пострадавших регионах.

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    20 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил недопуск некоторых наблюдателей на выборах ошибками партий

    Доцент МПГУ Тюков: Случаи недопуска наблюдателей на выборы составили 0,3%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Случаи недопуска наблюдателей на избирательные участки затронули лишь 0,3% от их общего числа, сообщил доцент МПГУ Никита Тюков.

    Сообщения о массовых отказах в допуске наблюдателей на избирательные участки не соответствуют действительности, передают «Ведомости». «Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идет всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. То есть мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», – заявил доцент МПГУ Никита Тюков.

    По информации КПРФ, 18 сентября в Воронеже на участки не пустили 349 представителей партии, а по области – 481. Жалобы поступали также из Липецкой области. О недопуске заявляли и представители «Яблока».

    Эксперт объяснил отказы ошибками в оформлении документов самими политическими объединениями. В Воронежской и Ленинградской областях КПРФ назначала наблюдателями лиц без активного избирательного права в округе. Кандидаты от «Яблока» направляли людей с московской пропиской на участки в Подмосковье, где они не имеют права голоса.

    В России с 18 по 20 сентября проходит единый день голосования. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов. В голосовании принимают участие 10 партий, при этом «Яблоко» было снято с федерального списка по решению Верховного суда. Всего открылось свыше 90 тыс. участков, куда направлено более 380 тыс. наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый день голосования прошел без серьезных нарушений.

    Общественные штабы завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.

    Центральная избирательная комиссия исключила партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня.

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    20 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления

    Политолог Минеев: Попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились

    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник пытался создать видимость хаоса и неуправляемости выборов. Однако благодаря работе людей на местах замысел провалился, а избирательная система России показала свою устойчивость даже в таких условиях. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Константин Минеев.

    «У нынешней избирательной кампании есть важный показатель, который не сводится только к явке», – сказал Константин Минеев, политолог, член РАПК, член РАСО.

    «Речь идет о способности избирательной системы продолжать работу в рамках давления – от кибератак и перебоев со связью до ударов беспилотников и реальной угрозы жизни членов комиссий», – продолжает собеседник.

    Он напомнил, что накануне выборов при атаке БПЛА погибла председатель УИК № 394 Запорожской области Елена Астанина. А 20 сентября в результате налета на автобус погибла член УИК № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Зимьяненко.

    «За каждой из этих трагедий – люди, которые выполняли свою работу и обеспечивали возможность голосования там, где обычная административная процедура фактически проходит в условиях боевой опасности», – замечает спикер.

    По словам аналитика, «масштаб атак и их усиление в заключительный день выборов позволяют говорить о попытке воздействовать не только на отдельные участки, но и на настроения граждан».

    «Налеты более 1,6 тыс. дронов противника, 124 попытки атаковать систему ДЭГ, 13 атак на инфраструктуру ЦИК – все это, по замыслу оппонентов, призвано вызвать страх и создать информационную картину неуправляемости. Политический эффект должен был возникнуть из-за ощущения, что власть не способна обеспечить нормальное проведение выборов», – рассуждает Минеев.

    Однако фактический ход голосования показал обратное: явку выше 50% по России, свыше 3,56 млн голосов в системе ДЭГ, электронное голосование проводится в 32 регионах без учета Москвы.

    «Это означает, что, несмотря на атаки и технические риски, избирательный процесс сохранил управляемость и доступность для граждан», – замечает политолог. Он также счел, что главной проверкой стала работа комиссий в исторических и приграничных регионах.

    «В ДНР голосование было организовано на 633 участках, в ЛНР – на 581, в Запорожской области задействовано около 600 участков. В Херсонской области сформировано более 350 мобильных групп, которые посетили свыше 80 тыс. домовладений. За этими цифрами стоит огромная работа – постоянное изменение маршрутов, голосование на дому, обеспечение безопасности людей и сохранности бюллетеней», – детализирует собеседник.

    «Не меньшая нагрузка легла на приграничные территории. В Брянской области работали 1019 участков и 33 территориальные комиссии. В Курской области – 840 участков, включая более 30 временных для жителей приграничья, около 214 тыс. человек проголосовали досрочно», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на то, что члены избирательных комиссий не прекращали работу – в случае угроз голосование временно приостанавливалось, людей переводили в безопасные помещения, а после проверки участки открывались вновь.

    Резюмируя, Минеев подчеркнул: устойчивость и единство проявляются не в моменты спокойствия, а когда они проживают кризисные ситуации.

    «Попытка сорвать голосование, запугать людей и создать картину хаоса не достигла цели. Во многом это заслуга членов избирательных комиссий, которые проявляют выдержку, профессионализм и настоящее гражданское мужество. Именно благодаря их героизму миллионы людей получают возможность проголосовать, избрать своих представителей», – заключил спикер.

    Трехдневное голосование на новых территориях прошло успешно. Несмотря на действующее военное положение и попытки Киева сорвать процесс, избирательные участки отработали штатно. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, способных повлиять на итоговые результаты.

    Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Запорожской области, председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отметил высокую значимость прошедшего мероприятия.

    «Выборы в Государственную думу РФ для Запорожской области – поистине историческое событие. В регионе фактически завершился цикл избирательных кампаний, которые позволяют сегодня говорить, что жители участвовали в формировании всех важнейших институтов государственной власти – это и региональный парламент, и президент Российской Федерации. Теперь есть представители от нашего региона и в Государственной думе Российской Федерации», – заявил он.

    В целом по стране активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

    На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта. Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

    При этом сообщалось о неоднократных попытках противника запугать граждан и сорвать проведение голосования. Так, член ЦИК России Игорь Борисов сообщил, что злоумышленники рассылали на телефоны несовершеннолетних сообщения с призывами отговорить родственников от участия в голосовании.

    Между тем в результате атаки ВСУ серьезно пострадало здание отдела МВД в херсонской Горностаевке, где произошло возгорание и обрушение потолка, сообщили в районной администрации.

    Кроме того, украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.

    Помимо этого, в первый день голосования из-за беспилотной угрозы временно приостанавливалась работа участка в Сочи. Памфилова сообщала, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков подключались к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 08:31 • Новости дня
    Свыше 2,8 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За первые два дня выборов депутатов Госдумы в столице дистанционным электронным голосованием воспользовались свыше 2,8 млн человек.

    Более 2,8 млн избирателей столицы воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы за первые двое суток, передает РИА «Новости». Согласно данным сервиса по наблюдению за голосованием, по федеральному избирательному округу выдано 2 825 014 бюллетеней, а получено – 2 741 298.

    Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября. В них могут участвовать совершеннолетние граждане с постоянной московской регистрацией.

    Онлайн-голосование доступно на портале elec.mos.ru с 08:00 пятницы до 19:59 воскресенья. Кроме того, избиратели могут отдать голос в электронном формате через терминалы на любом участке города. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 все три дня голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к утру второго дня голосования в столице участникам выборов выдали более 2,4 млн бюллетеней.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о беспрерывных мощных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Профильные технические специалисты успешно пресекли все попытки хакерского вмешательства.

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