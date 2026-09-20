Наблюдатели назвали историческим событием выборы в Госдуму в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трехдневное голосование на новых территориях прошло успешно. Несмотря на действующее военное положение и попытки Киева сорвать процесс, избирательные участки отработали штатно. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, способных повлиять на итоговые результаты.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Запорожской области, председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отметил высокую значимость прошедшего мероприятия.

«Выборы в Государственную думу РФ для Запорожской области – поистине историческое событие. В регионе фактически завершился цикл избирательных кампаний, которые позволяют сегодня говорить, что жители участвовали в формировании всех важнейших институтов государственной власти – это и региональный парламент, и президент Российской Федерации. Теперь есть представители от нашего региона и в Государственной думе Российской Федерации», – заявил он.

Эксперт подчеркнул, что кампания прошла конкурентно в крайне сложной оперативной обстановке.

Глава Общественной палаты Запорожской области, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Запорожской области Виктория Костромина отметила работу наблюдателей.

«Хочется отметить слаженную и четкую работу всех специалистов Центра общественного наблюдения. Коллеги находились в постоянной связи с общественными наблюдателями на участках и оперативно получали информацию о реализации избирательного процесса», – сказала она.

Наблюдатели с июня по сентябрь прошли обучающую программу, в обучении задействовали более 1 тыс. экспертов и преподавателей.

«Практические занятия помогли сформировать единое понимание требований закона и порядка действий на участке», – добавила Костромина.

В ходе голосования регион подвергался атакам вражеских беспилотников, в результате одного из ударов погибла председатель участковой комиссии Елена Астанина.

Член штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области, участник СВО, руководитель Центра помощи участникам СВО, победитель регионального кадрового конкурса «Запорожские герои» Михаил Болотов отметил, что выстроенная система позволила проголосовать всем желающим, включая военных на линии боевого соприкосновения.

«Радует, что работодатели отнеслись внимательно к избирательному праву и даже в пятницу, рабочий день, дали возможность сотрудникам проголосовать. Мы видим уважение к правам человека и Конституции, и наша задача – эти права сохранить», – отметил он.

Член штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области, глава запорожской региональной общественной организации «Русское культурное общество» Сергей Гуров* обратил внимание на работу по выявлению фейков.

«В условиях постоянного информационного давления и распространения фейков наш общественный штаб и эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» использовали многоступенчатую верификацию информации. Проверяли каждый сигнал по множеству параметров, что позволило отделить вбросы от реальных нарушений», – пояснил он.

Высокую активность проявила и местная молодежь, многие представители которой отдавали свои голоса впервые.

Напомним, украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области.

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