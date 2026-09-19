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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 20:21 • Новости дня

    Путин по телефону поздравил Камболова с избранием главой Южной Осетии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин позвонил по телефону Марату Камболову, чтобы поздравить его с избранием на пост главы Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на президентских выборах, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер обратил внимание на беспрецедентно высокую явку в республике.

    «Президент Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в Южной Осетии», – сообщил представитель Кремля.

    Он добавил, что глава государства отметил высокий уровень поддержки кандидатуры победителя.

    В ходе беседы Владимир Путин пожелал новому руководителю Южной Осетии всего наилучшего. Кроме того, он выразил надежду на успешную реализацию предвыборных планов Камболова.

    Ранее Марат Камболов победил на досрочных выборах президента Южной Осетии с результатом 85,12% голосов.

    Избранный руководитель Южной Осетии  поблагодарил организаторов избирательной кампании за высокий профессионализм.

    МИД заявил о потребности югоосетинского общества во всестороннем развитии связей с Москвой.

    Президент России Владимир Путин в субботу направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост главы Республики Южная Осетия.

    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО расширяется и распространяет влияние на новые регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

    «Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

    Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.

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    18 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений

    Путин: Новая госпрограмма вооружений определена с учетом ситуации в мире

    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.

    Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что направления новой государственной программы вооружений сформированы с учетом мировых реалий и опыта спецоперации, передает РИА «Новости». «Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий», – сказал он.

    По словам Путина, обновленная программа выделяет ядерную триаду в числе главных приоритетов, передает ТАСС. «Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире», – указал президент.

    Президент России Владимир Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    В конце прошлого года Кремль включил обновление стратегических сил в проект новой госпрограммы вооружения.

    Ранее Путин призвал учитывать опыт специальной военной операции при определении приоритетных направлений развития отечественной техники.

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    18 сентября 2026, 22:37 • Новости дня
    Путин: Россию невозможно запугать
    Путин: Россию невозможно запугать
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россию невозможно запугать, это всем очевидно, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании военно-промышленной комиссии.

    Путин рассказал о гибели председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Непонятно, зачем они вообще это делают – чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно», – сказал президент России.

    Владимир Путин отметил, что действия властей Украины направлены на срыв мирного процесса по урегулированию конфликта. По его словам, очевидно, что Киев не собирается вести никакие переговоры.

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

    Министерство иностранных дел России решительно осудило атаки киевских властей на сотрудников избиркомов.

    Ранее Путин назвал угрозы украинской стороны проявлением государственного терроризма.

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    18 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал западные страны к дружественным отношениям, предупредив о неизбежности ответных мер в противном случае.

    Глава государства выступил с призывом к мирному сосуществованию на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости». По словам президента, отсутствие конструктивного диалога вынудит российскую сторону принимать ответные меры.

    «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать». Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», – подчеркнул Путин.

    В июне президент России призвал недругов отказаться от конфронтации.

    В январе глава государства заявил о готовности восстановить отношения с европейскими странами.

    Осенью прошлого года российский лидер предложил западным политикам выстраивать конструктивные связи.

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    18 сентября 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин: ПВО должна обеспечить защиту от любых средств воздушного нападения

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО России должна быть способна уничтожить любые средства воздушно-космического нападения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин, говоря о приоритетах новых государственных программ вооружения, подчеркнул, что одним из ключевых направлений станет совершенствование системы противовоздушной обороны страны.

    «Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады.

    Программа вооружений также включает развитие беспилотников и внедрение ИИ.

    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.


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    18 сентября 2026, 22:38 • Новости дня
    Путин указал на отработку странами Европы захвата гражданских судов на Балтике

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские военные учения в Балтийском море проводятся для отработки захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    По словам Путина, у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями, сообщается на сайте Кремля.

    «Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли очередные учения в Балтийском море. Цель, в том числе, – отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов», – заявил президент.

    Он обратил внимание на то, что те же страны выражают озабоченность и осуждают происходящее в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, но сами готовятся к похожим действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений.

    Ранее Путин заявил о готовности России зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов.

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    18 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру

    Путин: Режим на Украине выродился в диктатуру

    Путин заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал политическую систему на Украине диктатурой, которой выгодно продолжение конфликта для сохранения власти.

    «А как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? Об этом никто не говорит», – сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что киевским властям выгодно продолжение боевых действий. По его словам, власть в соседней стране оказалась узурпирована группой казнокрадов и коррупционеров. Им необходим конфликт, чтобы сохранить свои позиции и избежать проведения выборов.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине.

    В прошлом году президент Владимир Путин назвал украинское руководство узурпировавшей власть преступной группировкой.

    Глава государства указывал на серьезные признаки утраты украинской государственности из-за нелегитимности киевских властей.

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    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин назвал странными попытки представить режим в Киеве защитником демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал странными попытки западных стран представить коррумпированный киевский режим в качестве главного защитника демократических ценностей в Европе.

    Путин обратил внимание на то, что попытки Запада представить коррумпированный киевский режим главным защитником демократии в Европе выглядят странно, передает ТАСС.

    «Как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру, об этом никто не говорит. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато», – подчеркнул российский лидер в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине.

    Президент России Владимир Путин назвал политическую систему на Украине диктатурой, которой выгодно продолжение конфликта для сохранения власти.


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    19 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    ЦИК: Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента

    ЦИК: Врио президента Южной Осетии Камболов победил на выборах с 85,12% голосов

    ЦИК: Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов уверенно лидирует на досрочных выборах главы республики, набирая к 14:00 мск 85,12% голосов, сообщила председатель югоосетинского ЦИК Эмилия Гагиева.

    Гагиева сообщила, что временно исполняющий обязанности президента республики уверенно лидирует в гонке за высший государственный пост, передает РИА «Новости».

    «Внесенные в списки на момент окончания голосования голоса избирателей распределились следующим образом: Камболов Марат Аркадьевич – 85,12%», – заявила глава ЦИК. Эти данные актуальны на 14:00 по московскому времени.

    Центральная избирательная комиссия Южной Осетии признала досрочные выборы президента состоявшимися.

    Общая явка избирателей на момент окончания голосования превысила 73%.

    Министерство иностранных дел России отметило высокую потребность югоосетинского общества в развитии связей с Москвой.

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    18 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога и сотрудничества с государствами Европы.

    «Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями», – сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, для подобных действий у страны просто нет никаких оснований.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    В мае Владимир Путин назвал возобновление контактов выгодным для обеих сторон процессом.

    В начале года глава государства заявил об открытости России к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами.

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    19 сентября 2026, 00:46 • Новости дня
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Этот праздник – дань уважения созидательному труду многих поколений конструкторов, инженеров, организаторов производства, рабочих самых разных специальностей», – отметил Путин в поздравлении.

    Он подчеркнул, что уникальные образцы техники создавались руками и талантом мастеров Тулы, Ижевска, Перми и других центров оружейной отрасли России, которые достойно служили и служат армии и флоту.

    Глава государства выразил особую признательность тем, кто сегодня работает в крупных отраслевых холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, реализуя прорывные проекты и новаторские решения.

    Он выразил уверенность, что благодаря компетентности и ответственности специалистов оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать научный, технологический и кадровый потенциал.

    Путин добавил, что отрасль будет обеспечивать Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы передовым оружием и техникой, сохраняя лидерские позиции России на мировом рынке вооружений.

    В завершение президент пожелал работникам и ветеранам ОПК здоровья, новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России накануне Дня оружейника провел торжественную церемонию вручения государственных наград отличившимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса в Кремле.

    Путин поблагодарил российских оружейников за инициативу, новаторство и регулярные поездки на передовую для изучения работы техники в боевых условиях.

    Глава государства также отметил огромный вклад более 3,5 млн работников отрасли в укрепление обороноспособности и безопасности страны.

    Глава государства провел встречу с представителями профильного ведомства накануне Дня оружейника.

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    18 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН

    Путин заявил о рекордных 92% современного вооружения в РВСН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Ракетные войска стратегического назначения признаны самыми современно оснащенными в мире, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    По его словам, доля современных вооружений в Ракетных войсках стратегического назначения достигла 92%, передает ТАСС. «Вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, (как у) наших Ракетных войск стратегического назначения, – заметил верховный главнокомандующий. – 92% современности – то есть современных вооружений».

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал российские ядерные силы самыми современными в мире.

    Ранее российский лидер анонсировал планомерный перевод Ракетных войск стратегического назначения на перспективные комплексы стационарного и мобильного базирования.

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    18 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Украина сама не спешит с выборами и пытается помешать выборам в России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    «Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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