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Избранный президент Южной Осетии Камболов поблагодарил организаторов выборов
Избранный президент Южной Осетии Марат Камболов высоко оценил профессиональный уровень организации прошедших выборов главы республики и выразил благодарность всем участникам избирательного процесса.
Камболов высоко оценил профессионализм организаторов избирательной кампании, передает ТАСС.
«Благодарю Центральную избирательную комиссию, международных наблюдателей, кандидатов и представителей средств массовой информации – всех, кто обеспечил проведение избирательной кампании на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех принципов открытости и объективности», – сказал Камболов.
Он также выразил признательность членам своего штаба и соратникам за честное донесение его позиции до общества.
Выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. По итогам обработки 99% протоколов Камболов лидирует с результатом 85,12% голосов. Его конкуренты набрали значительно меньше: Зураб Кокоев – 1,35%, Мурат Валиев – 3,75%, Казбек Кодоев – 2,40%.
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