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Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах
Депардье признали виновным по делу о домогательствах
Актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок картины три года назад и приговорен к 18 месяцам условного срока.
Суд Парижа признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV. «Жерар Депардье признан виновным», – сообщило издание со ссылкой на заявление судьи.
Актер был приговорен к 18 месяцам условного срока, сообщает РИА «Новости».
Обвинение в марте этого года требовало для Депардье именно такое наказание, а также штраф в 20 тыс. евро. В данный момент продолжается зачитывание приговора.
Инцидент, в котором обвиняют известного артиста, произошел на съемочной площадке три года назад. Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании против Жерара Депардье.
1 апреля сообщалось, что актер Жерар Депардье, привлеченный к суду во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах, якобы планирует переезд в Россию и уже начал изучать русский.
2 мая организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбус решили отменить выступление артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.