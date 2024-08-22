Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.11 комментариев
Во Франции потребовали начать суд над Депардье по делу о домогательствах
BFMTV: В Париже потребовали привлечь Депардье к суду по делу об изнасиловании
Парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании, возбужденного против известного французского актера Жерара Депардье, сообщили СМИ.
Как передает BFMTV, прокуратура потребовала, чтобы Депардье предстал перед судом общей юрисдикции для дачи объяснений по предъявленным ему обвинениям в сексуальном насилии, передает РИА «Новости».
В апреле Жерар Депардье был взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах.