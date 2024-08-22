Во Франции потребовали начать суд над Депардье по делу о домогательствах

BFMTV: В Париже потребовали привлечь Депардье к суду по делу об изнасиловании

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает BFMTV, прокуратура потребовала, чтобы Депардье предстал перед судом общей юрисдикции для дачи объяснений по предъявленным ему обвинениям в сексуальном насилии, передает РИА «Новости».

В апреле Жерар Депардье был взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах.