Указавшие Брижит Макрон в налоговой под мужским именем два француза получили срок

Указавшие Брижит Макрон в налоговой под мужским именем французы получили срок

Tекст: Вера Басилая

По данным газеты Parisien, два жителя Франции получили условные сроки за то, что в налоговой декларации указали первую леди страны Брижит Макрон под мужским именем, передает РИА «Новости».

Весной 2024 года мужчина и женщина из Верхней Корсики внесли в свою декларацию список политиков, среди которых оказались члены французского правительства и парламента, Владимир Зеленский и сами супруги Макрон.

В графе «другие инвалиды-иждивенцы» Брижит Макрон была записана как «Жан-Мишель Тронье, известный как Брижит», что привело к автоматической корректировке ее имени в налоговой системе. Это изменение заметил личный секретарь первой леди, после чего Брижит Макрон подала жалобу.

Апелляционный суд Парижа приговорил женщину к трём месяцам условно, мужчину – к четырём месяцам условно. Кроме того, оба лишены избирательного права на два года. Суд учёл, что нарушители не пытались получить доступ непосредственно к личной странице Макрон.

Слухи о половой принадлежности супруги президента во Франции распространялись ранее, а интерес к этой теме усилился после выхода документального фильма американской журналистки Кэндис Оуэнс.

Ранее Брижит Макрон заметила мужское имя в своем профиле на налоговом сайте. Позже первая леди Франции оспорила оправдательный приговор двум распространявшим слухи о ее гендерной идентичности женщинам.

Макрон и его жена также подала иск в суд США против американской журналистки Кэндис Оуэнс из-за заявлений о смене пола.



