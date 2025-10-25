Брижит Макрон записали как мужчину на французском сайте налоговой

Tекст: Ольга Иванова

Брижит Макрон обнаружила, что на налоговом сайте страны ее имя указано как мужское, сообщил телеканал BFMTV, передает РИА «Новости». Руководитель аппарата первой леди Тристан Броме рассказал, что она попыталась зайти в свой личный кабинет, и увидела в профиле надпись «Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон» вместо своего настоящего имени.

Броме уточнил, что они вместе с Макрон повторно попробовали войти в аккаунт, однако имя вновь оказалось изменено. По его словам, изменить идентификатор личности на сайте невозможно, поэтому была подана официальная жалоба через адвоката первой леди.

В настоящее время известно, что следователи уже установили личности двух человек, причастных к инциденту, однако детали не раскрываются. Сообщается, что данная история вызвала панику в Елисейском дворце, где обеспокоены возникшей ситуацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США независимой проверки половой принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон.

Супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр заявил, что семья готова предоставить в американском суде фото и «научные» доказательства, подтверждающие биологический пол Брижит. Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации об Оуэнс.