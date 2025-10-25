  • Новость часаГладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    25 октября 2025, 14:43

    Брижит Макрон записали как мужчину на французском сайте налоговой

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга президента Франции Брижит Макрон заметила, что ее имя на налоговом сайте указано как мужское, после чего подала официальную жалобу с требованием расследования.

    Брижит Макрон обнаружила, что на налоговом сайте страны ее имя указано как мужское, сообщил телеканал BFMTV, передает РИА «Новости». Руководитель аппарата первой леди Тристан Броме рассказал, что она попыталась зайти в свой личный кабинет, и увидела в профиле надпись «Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон» вместо своего настоящего имени.

    Броме уточнил, что они вместе с Макрон повторно попробовали войти в аккаунт, однако имя вновь оказалось изменено. По его словам, изменить идентификатор личности на сайте невозможно, поэтому была подана официальная жалоба через адвоката первой леди.

    В настоящее время известно, что следователи уже установили личности двух человек, причастных к инциденту, однако детали не раскрываются. Сообщается, что данная история вызвала панику в Елисейском дворце, где обеспокоены возникшей ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США независимой проверки половой принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон.

    Супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр заявил, что семья готова предоставить в американском суде фото и «научные» доказательства, подтверждающие биологический пол Брижит. Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации об Оуэнс.

    24 октября 2025, 17:50
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    @ president.gov.by

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально выступил на совещании в Витебске. По словам белорусского лидера, ситуация в регионе настолько тяжелая, что ему стало плохо.

    «Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит как на местных, так и на вышестоящих руководителях.

    Лукашенко также обратился к министрам с напоминанием, что, несмотря на долгие годы в должности президента, он не забронзовел.

    Ранее Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок.

    24 октября 2025, 17:14
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае

    Die Welt сообщила о срыве визита Мерца в Китай

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц не смог встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином, так как для него не нашлось времени в графике китайского лидера.

    Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай стала «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Как сообщает газета Die Welt, несмотря на то что в календаре канцлера были зарезервированы дни для поездки в Китай и Индию, Си Цзиньпин, по слухам, не смог выделить время для встречи с ним.

    В публикации подчеркивается, что Мерц за почти полгода работы ни разу не посетил Китай. Газета отмечает, что данный факт вызывает вопросы к способности главы правительства выстраивать отношения с Пекином, особенно на фоне иной линии его предшественников – Олафа Шольца и Ангелы Меркель.

    Die Welt уточняет: «Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, – это выяснение отношений с Китаем». Ожидается, что оппозиция и критики из СДПГ и ХДС/ХСС усилят давление на Мерца из-за провала поездки.

    Ранее в пятницу Вадефуль объявил об откладывании визита, который должен был состояться в ближайшие дни, поскольку китайская сторона подтвердила только встречу с министром иностранных дел КНР, отказавшись от других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что оскорбления канцлера Германии Фридриха Мерца – это попытка Запада уйти от ответственности за события на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО после завершения конфликта.

    Американские IT-эксперты зафиксировали рост попыток вербовки сотрудников через социальные сети с использованием тактики «медовой ловушки» со стороны КНР и России.

    24 октября 2025, 10:00
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    24 октября 2025, 17:56
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы

    Член СПЧ Брод призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы

    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод, комментируя привлечение к ответственности родителей школьницы из Калуги, опубликовавшей видео полета беспилотника ВСУ .

    Школьница из Калужской области разместила в соцсетях сведения о пролете в небе над регионом беспилотника ВСУ, в связи с чем родителей школьницы планируют привлечь к ответственности, Нарушение классифицируется по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    «Есть строгие требования законодательства, которые необходимо соблюдать. Тем более, известно, что украинские спецслужбы через интернет оказывают деструктивное влияние на российских школьников: ведут идеологическую обработку, призывают присылать фото нужных объектов, пытаются получить персональные данные других школьников, склоняют к диверсионным действиям», – говорит Брод.

    Естественно, продолжает он, в таких реалиях резко возрастает роль семьи, школы, НКО, СМИ, местных органов власти в плане просветительской, воспитательной деятельности.

    «В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка: как проводится работа с детьми с целью предупреждения рисков и угроз в условиях СВО», – заключил Брод.

    Ранее 14-летнюю девочку из Кирова привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы противовоздушной обороны. На ее родителей был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей, а также они были вызваны в полицию для проведения профилактической беседы с участием работников психоневрологического диспансера.

    25 октября 2025, 00:56
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    24 октября 2025, 21:49
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Ксения Собчак подала заявление на вид на жительство в Испании для себя и сына по программе для «цифровых кочевников», сообщает газета Pais.

    Телеведущая Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты El Pais. Издание отмечает, что ранее Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, позволяющую свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого журналистка приехала в Испанию и подала заявление на постоянное проживание.

    По информации издания, Собчак обратилась за видом на жительство по так называемой программе для «цифровых кочевников», документ пока находится на рассмотрении испанских властей. Вопрос о сроках принятия решения и дальнейших шагах пока остается открытым.

    «Цифровыми кочевниками», или digital nomads, называют людей, чья работа не зависит от конкретного офиса или страны. Они совмещают профессиональную деятельность с путешествиями, меняя место проживания в зависимости от личных предпочтений. К этой категории относятся фрилансеры, IT-специалисты, предприниматели и создатели онлайн-проектов.

    Испанская виза Digital Nomad позволяет оформить вид на жительство сроком до трех лет. Такое разрешение доступно специалистам, работающим дистанционно на зарубежные компании и получающим доход от 2 тыс. 763 евро в месяц. Кроме того, вместе с заявителем аналогичный статус могут получить и члены семьи.

    Напомним, Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля в апреле 2022 года.

    24 октября 2025, 20:12
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    @ Сергей Фадеичев, Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения Балицким члена запорожского избиркома.

    «Это первый публичный конфликт с участием Балицкого, но не первое его спорное решение. Ранее уже возникали разногласия губернатора с федеральными структурами, представителями центра и местными кадрами. Однако до настоящего момента эти скандалы аккуратно сглаживали», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, его нежелание учитывать правовые нюансы и спорные управленческие качества. До определенного момента на это закрывали глаза, учитывая очевидные заслуги главы региона, которые три года позволяли ему сохранять позиции», – детализировал эксперт.

    «Думаю, он пытается показать, «кто в доме хозяин», и что ему нипочем федеральное законодательство. Это типично украинский метод – в любой кризисной ситуации поднимать ставки и пытаться доказать свою значимость. Однако для российской политической культуры это спорная стратегия», – заметил аналитик.

    «У нас есть очень хорошие примеры людей, которые тоже выросли в украинской политической традиции, но смогли адаптироваться – глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин. Думаю, если Балицкий хочет играть по правилам украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы», – считает политолог.

    «Что касается конкретной ситуации с ЦИК, оптимальным было бы отмена Балицким своего противоречащего закону указа. Альтернативный вариант – реакция Генпрокуратуры. В долгосрочной перспективе наилучшим решением мог бы стать перевод Балицкого на повышение, например, в Совет Федерации. Прекрасный сенатор получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в Telegram-канале ведомства, что указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя регионального избиркома Галины Катющенко «демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение» главой региона федеральным законодательством.

    По ее словам, Балицкий не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК, находится вне компетенции губернатора. Памфилова указала, что «единственное, что должен был сделать глава региона – это направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность» увольнения.

    «При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», – подчеркнула Памфилова. Она назвала действия главы региона «грубым вмешательством» в деятельность ЦИК и «авантюрой».

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище. В связи со сложившейся ситуацией ЦИК направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого», – сообщила она.

    Ранее сам Балицкий завил, что освободил от обязанностей Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. «Решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», – приводит «Комсомольская правда» слова губернатора.

    25 октября 2025, 10:48
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин придерживается принципа уважения к руководителям других стран, вне зависимости от их статуса, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков в комментарии для колонки, посвященной американской политической сатире, подчеркнул, что Владимир Путин всегда говорит о других главах государств уважительно, даже если у него есть к ним претензии, передает ТАСС.

    «Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», – заявил Песков, отметив, что для него сам Путин является «непревзойденным авторитетом» в плане правил приличия.

    Пресс-секретарь президента России добавил, что Путин «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств и относится к своим коллегам».

    В его словах прозвучал акцент на том, что соблюдение этических норм важно даже в сложных ситуациях межгосударственных отношений.

    Песков также прокомментировал вопрос допустимых границ для СМИ, заявив, что у медиа, помимо юридической ответственности, есть еще и этическая. «Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия – это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло», – отметил он

    По его мнению, урегулировать этические вопросы на законодательном уровне непросто, поскольку возникает вопрос, кто именно будет определять тонкую грань между приемлемым и недопустимым.

    Песков напомнил, что частично ответы на эти вопросы уже содержатся в российском законодательстве, где предусмотрено наказание за разжигание розни.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные заявления канцлера Германии Фридриха Мерца направлены на попытку Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев также отреагировал на слова Мерца, подчеркнув разрушение остатков доверия между странами.

    24 октября 2025, 22:45
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов

    Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным

    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае конфискации российских активов Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, включая капиталы из США и крупных европейских стран, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что в случае конфискации российский активов реакция Москвы может быть крайне острой, передает РИА «Новости».

    Франкен предположил, что президент России Владимир Путин «никогда не откажется от этих миллиардов» и воспримет подобный шаг как «акт войны».

    По словам Франкена, последствия будут болезненными, а Россия может принять меры в виде конфискации 200 млрд западных активов внутри страны. Он отметил, что речь идет не только о бельгийских капиталах, но также активов США, Германии и Франции. Министр выразил уверенность, что подобная реакция приведет к серьезным экономическим потерям для всех затронутых государств.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Франкен заявил, что планируемое Евросоюзом использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Позиция Бельгии помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины.


    25 октября 2025, 10:10
    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве

    Организатор убийства обвинил Япончика в крахе своей криминальной судьбы

    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве
    @ Юрий Машков/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Лишение Ильи Симонии криминального статуса, согласно его показаниям, привело к организации убийства Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, говорится в материалах дела.

    Лишение криминального статуса серьезно подорвало положение Ильи Симонии, которого заочно приговорили к 21 году колонии за организацию убийства Вячеслава Иванькова (Япончика), передает РИА «Новости».

    В материалах дела отмечается, что конфликт между Симонией и Япончиком начался в начале 1990-х годов, когда последний лишил Симонию статуса в криминальной среде.

    Свидетели по делу отмечают, что Симония во всех своих бедах обвинял Иванькова. В попытках вернуть утерянный статус он неоднократно пытался организовать «сходки», однако они так и не увенчались успехом.

    Мосгорсуд установил, что Симония организовал убийство Иванькова в апреле 2009 года ради передела преступных сфер. Для исполнения задуманного он привлек несколько человек, а для слежки за будущей жертвой и последующего убийства злоумышленники приобрели снайперскую винтовку и необходимое оборудование. Преступление совершили возле ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Вячеслав Иваньков скончался от полученных ран спустя два с половиной месяца в больнице.

    Также суд назначил реальные сроки другим участникам преступления: Джанашия получил 15 лет колонии строгого режима, Шадания – 16 лет, а Газзаева, полностью признавшего вину, приговорили к 14 годам. Уголовные дела в отношении Бутбы и Папавы, обладающих двойным гражданством Абхазии и России, были выделены в отдельное производство, они заочно арестованы.

    Сам Илья Симония числится в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Мосгорсуд приговорил Илью Симонию к 21,5 года лишения свободы за организацию убийства Вячеслава Иванькова.

    Ранее Московский городской суд приговорил Астамура Бутбу к 19 годам лишения свободы за исполнение этого преступления.

    Суд в Москве также вынес приговор Нугзару Папаве как одному из соучастников убийства Иванькова.

    24 октября 2025, 17:04
    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    РЕН ТВ: Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продюсер Леонид Дзюник был госпитализирован после угроз, которые поступили ему в последние дни, сообщили СМИ.

    По словам Дзюника, звонки с угрозами начались после его публичных высказываний об Алле Пугачевой в одной из телепередач, передает РЕН ТВ.

    «Мне поступило два звонка – один в воскресенье и один в понедельник. После программы о Пугачевой... Поступили угрозы: «Если сам не заткнешься, мы тебя заткнем»», – рассказал Дзюник. Он отметил, что именно эти события стали причиной резкого ухудшения его самочувствия.

    Продюсер подтвердил, что был вынужден обратиться за медицинской помощью и перенести операцию на открытом сердце.

    Леонид Дзюник считается одним из самых известных музыкальных продюсеров России, а в 2000 году он стал концертным директором групп «Тату» и «Smash!».

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом. Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством.

    25 октября 2025, 09:11
    Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной

    Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей певицы Долиной

    Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве скончался один из дропперов, на счет которого перечислили 15 млн рублей по мошеннической схеме с квартирой Ларисы Долиной.

    Один из дропперов, участвовавших в обналичивании 15 млн рублей, полученных в рамках мошеннической схемы с квартирой певицы Ларисы Долиной, скончался, передает ТАСС. Информация об этом содержится в официальных документах.

    В материалах уточняется, что речь идет о Келдыбаеве Александре Вячеславовиче. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27 июня – 10 млн рублей, назначение платежа – оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей», – говорится в документах.

    После смерти Келдыбаева производство по гражданскому делу было прекращено в части, касающейся предъявленных к нему требований. Всего по делу проходили десять дропперов, принимавших участие в махинации. Расследование продолжается в отношении других фигурантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверым обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной предъявили официальные обвинения.

    В сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной.

    Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    24 октября 2025, 21:37
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доступ к социальной сети «ВКонтакте» был заблокирован на территории Белоруссии по решению Комитета государственной безопасности, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

    Государственная инспекция по электросвязи Белоруссии (БелГИЭ) в официальном порядке внесла популярную социальную сеть «ВКонтакте» в реестр интернет-ресурсов с ограниченным доступом. 

    Основанием для применения данной меры послужило представление, поступившее от Комитета государственной безопасности республики (КГБ). В документе на сайте БелГИЭ, указано: «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com», передает РИА «Новости».

    На текущий момент представители регулирующих органов не комментируют сроки действия введенных ограничений. Белорусские пользователи уже жалуются на невозможность зайти на сайт и воспользоваться функциями платформы.

    24 октября 2025, 16:58
    Макрон предложил ЕC начать «экономическое принуждение» Китая

    Bloomberg: Макрон предложил ввести жесткие торговые меры против Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС предложил рассмотреть введение беспрецедентных торговых ограничений против Китая из-за планируемых экспортных контролей Пекина, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что Европе необходимо обдумать все возможные ответные меры, включая новый инструмент ЕС по борьбе с «экономическим принуждением», передает РИА «Новости».

    По словам источников, президент Франции акцентировал внимание на том, что действия Китая «угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требуют решительного ответа».

    Как отмечает агентство, обсуждение этого вопроса состоялось и с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, который подтвердил сам факт дискуссии, однако заявил, что единого решения принято не было. Инструмент ЕС по борьбе с принуждением еще никогда не применялся на практике и его использование может привести к значительному росту напряженности между ЕС и Китаем, отмечает издание.

    Ранее Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний.

    24 октября 2025, 21:31
    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов

    Ученые ГЕОХИ РАН: Битумы в алмазоносных кимберлитах оказались биогенного происхождения

    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) пришли к выводу о биогенной природе битумов из кимберлитов якутской трубки «Мир».

    Уже при первых работах на месторождениях алмазов Якутии геологи обнаруживали битумы и газы, напоминающие нефть, сообщается на сайте Минобрнауки. В частности, в 1962 году на трубке Удачная произошел выброс воспламеняющегося газа с дебитом до 100 тыс. кубометров в сутки, а нефтепроявления были найдены и на руднике трубки Интернациональная. Эти факты однажды инициировали споры о возможном неорганическом происхождении нефти.

    В последние годы специалисты использовали современные методы – хромато-масс-спектрометрию и масс-спектрометрию изотопов углерода – для точного исследования органического вещества в кимберлитах. Научная группа делала акцент на биомаркерах, уникальных молекулах, связанных с живыми организмами прошлого.

    «Наиболее вероятным источником этого вещества мог быть древний планктон, в частности цианобактерии, а степень преобразованности органики отвечает главной фазе нефтеобразования. Изотопный состав углерода указывает на связь с цианобактериями», – отметил автор исследования Феликс Каминский.

    Доктор Каминский также подтвердил: анализ геоструктуры трубки показал, что битумы сконцентрированы в трещиноватых зонах, появившихся после внедрения магмы, и формирование битумов связано с поступлением нефти из окружающих осадочных пород с древним нефтегазовым песчаником.

    Ранее российские ученые разработали новый материал для 3D-принтеров.

    24 октября 2025, 17:33
    Грузия ответила на угрозы не принять ее в ЕС из-за закона об ЛГБТ

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии выразили сожаление из-за критики законов о запрете ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России) отметив, что политика Евросоюза утрачивает связь с прежними ценностями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил сожаление утратой Евросоюзом своих основополагающих принципов.

    «Желание нынешней брюссельской бюрократии скрытно финансировать радикализм и пропаганду, что не имеет ничего общего с принципами Евросоюза, это то единственное, что противоречит грузинским законам», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Очень сожалею, что это говорю открыто и прямо», – подчеркнул он.

    Шалва Папуашвили так ответил послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому, который в пятницу заявил, что «Грузия приняла законы (О прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ), которые противоречат принципам Евросоюза и делают невозможным членство в нем».

    Ранее В Грузии призвали провести референдум против вступления в ЕС из-за «Стратегии равенства».

