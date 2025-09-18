Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит готовы предоставить фотографии, а также научные доказательства женского пола первой леди в американском суде.
Макрон и его супруга Брижит готовы предоставить суду в США фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной, передает РИА «Новости». Адвокат президентской четы Том Клэр сообщил, что эти материалы будут представлены в ходе судебного разбирательства по иску Макронов против американской журналистки Кэндис Оуэнс, обвинившей первую леди во лжи относительно ее пола.
Адвокат подчеркнул, что экспертные показания, которые будут использованы в суде, будут носить научный характер. По его словам, Эммануэль и Брижит Макрон готовы продемонстрировать как общие, так и детальные доказательства того, что заявления журналистки не соответствуют действительности. Клэр отметил, что Брижит Макрон намерена сделать все возможное для восстановления истины.
Отвечая на вопрос о наличии фотографий Брижит Макрон во время беременности и с детьми, адвокат заявил, что такие снимки действительно есть, и они также будут представлены суду.
Повышенный интерес к теме возник после выхода документального фильма Кэндис Оуэнс, который вызвал новую волну обсуждений и публикаций в интернете. В связи с этим президентская чета решила обратиться в суд за защитой чести и достоинства.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации о журналистке Кэндис Оуэнс, которая назвала Брижит Макрон мужчиной.
Президент США Дональд Трамп позвонил Кэндис Оуэнс по просьбе Эммануэля Макрона, чтобы та прекратила публичные заявления о Брижит Макрон.
Супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.
Журналистка Оуэнс заявила о готовности судиться по этому поводу.