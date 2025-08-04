Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

Журналистка Оуэнс рассказала о звонке Трампа по поводу гендера жены Макрона

Tекст: Вера Басилая

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о подробностях телефонного звонка от президента США Дональда Трампа, который касался ее расследования о жене президента Франции Брижит Макрон, передает Lenta.ru.

Оуэнс поделилась деталями в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Оуэнс, звонок она получила в феврале. Трамп показался ей очень растерянным и рассказал, что был сбит с толку после разговора с Эммануэлем Макроном, который неожиданно отвел его в сторону и спросил, знает ли он некую Кэндис Оуэнс. Президент Франции, по словам журналистки, просил Трампа повлиять на нее, чтобы она прекратила обсуждать его супругу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

Журналистка Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, заявила о готовности судиться.