  • Новость часаМИД объявил об отказе России от моратория на развертывание наземных РСМД
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 21:53 • Новости дня

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

    Журналистка Оуэнс рассказала о звонке Трампа по поводу гендера жены Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что президент США Дональд Трамп позвонил ей по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы прекратить публичные заявления о Брижит Макрон.

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о подробностях телефонного звонка от президента США Дональда Трампа, который касался ее расследования о жене президента Франции Брижит Макрон, передает Lenta.ru.

    Оуэнс поделилась деталями в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    По словам Оуэнс, звонок она получила в феврале. Трамп показался ей очень растерянным и рассказал, что был сбит с толку после разговора с Эммануэлем Макроном, который неожиданно отвел его в сторону и спросил, знает ли он некую Кэндис Оуэнс. Президент Франции, по словам журналистки, просил Трампа повлиять на нее, чтобы она прекратила обсуждать его супругу.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

    Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

    Журналистка Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, заявила о готовности судиться.

    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    4 августа 2025, 02:05 • Новости дня
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на сделку с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.

    По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.

    «Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.

    Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.

    Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.

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    2 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

    По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

    Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

    Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

    Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

    Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    2 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    @ GOP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация с изображением Дональда Трампа на фоне советских «Жигулей» вызвала бурную реакцию в американских соцсетях.

    Аккаунт Республиканской партии в социальной сети X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне автомобиля «Жигули», сообщает RT. Этот снимок был использован в посте о законопроекте, который, как заявлено, должен способствовать «возвращению великого американского автомобиля».

    Пользователи соцсети быстро заметили, что на фотографии изображён не американский автомобиль, а советские «Жигули». После публикации разгорелась бурная дискуссия, и в комментариях стали призывать к увольнению администраторов и дизайнеров страницы партии.

    Республиканец от 54-го округа Калифорнии заявил: «Советское процветание приносят в загнивающую Америку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на введенные Соединенными Штатами пошлины на автомобили и автозапчасти.

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    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    2 августа 2025, 03:44 • Новости дня
    Трамп признал умение России обходить санкции
    Трамп признал умение России обходить санкции
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на умение России обходить санкции, США готовы ввести новые рестрикции, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если соглашения по Украине не достигнут до завершения установленного ранее десятидневного срока, Трамп сказал: «Мы введем санкции». Трамп заявил, что власти России «очень хорошо» справляются с санкциями, Москва «умеет их обходить», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    2 августа 2025, 06:26 • Новости дня
    Лула да Силва пригрозил США ответом на торговые пошлины

    Tекст: Антон Антонов

    Бразильские власти работают над мерами в ответ на пошлины США, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Лула да Силва заявил, что страна всегда была открыта к диалогу, но теперь намерена принять меры в ответ на действия Вашингтона. Он добавил, что только граждане и институты Бразилии вправе определять стратегию развития республики и ее внешние отношения, передает ТАСС.

    По данным CNN Brasil, Лула да Силва выразил готовность встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре с целью урегулирования экономических разногласий.

    В окружении бразильского президента подчеркнули, что встреча не будет проходить по сценарию переговоров Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. В связи с этим дискуссию планируется провести именно в ходе Генассамблеи, а не в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Он пообещал защитить интересы страны с помощью введения пошлин.

    Власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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