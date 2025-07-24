Tекст: Алексей Дегтярев

Поводом стали заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, которые журналистка распространяла с марта 2024 года, а затем усилила с помощью видеосерии «Становление Брижит», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В YouTube на Оуэнс подписаны более 4,7 млн человек, что значительно увеличило охват этих заявлений. Супруги Макрон требуют компенсацию за причиненный ущерб, размер которой определит суд.

По информации Financial Times, иск составляет 218 страниц. В нем подчеркивается, что публикации Оуэнс о рождении Брижит Макрон мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье были ложными и нанесли существенный репутационный и финансовый вред семье президента Франции. По словам адвокатов, супруги Макрон готовы лично явиться в суд в Делавэре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже оправдал журналистку, которая назвала Брижит Макрон мужчиной. Журналистка попросила убежище в России после разразившегося скандала. Супруга президента Франции решила оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал распространение слухов о ее гендерной идентичности.