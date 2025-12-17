Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Figaro: Во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей
Хакеры заявили, что получили доступ к личной информации свыше 16,4 млн человек во Франции после взлома баз французского министерства внутренних дел.
Злоумышленники заявили о получении доступа к данным 16 млн 444 тыс. 373 человек, включая сведения о судимостях, разыскиваемых лицах и данные свидетелей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.
Хакеры сделали заявление на одном из форумов, в котором сообщили, что скомпрометировали данные свыше 16,4 млн человек.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес ранее уточнял, что ведомство зафиксировало атаку и ведется расследование, однако признаков серьезной компрометации систем обнаружено не было.
По информации Figaro, злоумышленники также получили доступ к каналам Интерпола, финансовым ведомствам и национальному фонду страхования по старости.
Ранее на том же форуме публиковали украденные базы данных от американских компаний и госструктур. Один из пользователей под ником Indra уточнил, что нынешняя атака – месть за задержание почти всех членов хакерской группировки Shiny Hunters. Преступники дали французскому правительству неделю на начало переговоров, угрожая публикацией похищенной информации.
В июле сообщалось, что хакеры получили доступ к исходным кодам боевых систем и информации о ядерном вооружении Франции.