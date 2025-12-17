Figaro: Во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники заявили о получении доступа к данным 16 млн 444 тыс. 373 человек, включая сведения о судимостях, разыскиваемых лицах и данные свидетелей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Хакеры сделали заявление на одном из форумов, в котором сообщили, что скомпрометировали данные свыше 16,4 млн человек.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес ранее уточнял, что ведомство зафиксировало атаку и ведется расследование, однако признаков серьезной компрометации систем обнаружено не было.

По информации Figaro, злоумышленники также получили доступ к каналам Интерпола, финансовым ведомствам и национальному фонду страхования по старости.

Ранее на том же форуме публиковали украденные базы данных от американских компаний и госструктур. Один из пользователей под ником Indra уточнил, что нынешняя атака – месть за задержание почти всех членов хакерской группировки Shiny Hunters. Преступники дали французскому правительству неделю на начало переговоров, угрожая публикацией похищенной информации.

В июле сообщалось, что хакеры получили доступ к исходным кодам боевых систем и информации о ядерном вооружении Франции.