Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции

Tекст: Евгения Караваева

Взлом, ставший крупнейшим в истории Франции, произошел в отношении оборонной компании Naval Group, передает «Комсомольская правда». Хакеры заявили, что получили доступ к секретным данным о боевых системах, ядерном оружии и другим материалам, связанным с военными кораблями и подлодками французских ВМС.

Среди похищенной информации они назвали исходный код боевых систем, программное обеспечение для ядерного вооружения, документы по истребителям «Рафаль», сетевые данные и внутреннюю переписку.

По словам злоумышленников, они располагают как минимум 30 гигабайтами данных, из которых 13 гигабайт уже выложили в сеть. Хакеры потребовали реакции от Naval Group в течение 72 часов, пригрозив дальнейшими публикациями данных. Эксперт по киберпреступности Клеман Домиго подтвердил, что большая часть файлов действительно стала доступна, а сама Naval Group признала факт утечки и направила жалобу в прокуратуру.

Инцидент вызывает особую тревогу из-за статуса Франции как одной из девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, значительная часть которого размещена именно на подводных лодках. Публикация секретных материалов может затронуть не только репутацию компании и силовых ведомств, но и затронуть стратегическую безопасность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за хакерской атаки на свои ИТ-системы. Ответственность за кибератаку взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом около полугода.

Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки.