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Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки
Клиника «Семейный доктор» успешно нейтрализовала хакерскую атаку на свои сервисы, сообщили в головной компании «Альфа-центр здоровья».
В сообщении компании говорится, что атака не затронула головную компанию «Медицина Альфастрахования», которая управляет сетями «Альфа-центр здоровья» и «Семейный доктор», передает ТАСС.
«Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО «Медицинская клиника «Семейный доктор», но не головной компании «Медицина Альфастрахования», – собщили в компании. На текущий момент все угрозы устранены, а факт утечки данных не подтвердился.
В мае неизвестный хакер получил доступ к информации о клиентах приложения TeleMessage, используемого для архивирования переписки американских чиновников.