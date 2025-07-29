Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки

Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.