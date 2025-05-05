Стало известно о хищении данных пользователей приложения TeleMessage

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные о пользователях приложения TeleMessage, которое используется американскими властями, были похищены в результате хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал 404 Media. По сообщению портала, хакер взломал систему израильской компании TeleMessage, которая продает модифицированные версии мессенджеров Signal и других аналогов правительству США для архивирования сообщений.

Компания TeleMessage сотрудничает с рядом американских ведомств, среди которых госдепартамент и Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Приложение активно применяется для хранения переписки высокопоставленных чиновников, однако, как отмечает 404 Media, злоумышленнику не удалось получить доступ к сообщениям этих лиц.

В результате взлома были украдены материалы, связанные, в частности, с погранично-таможенной службой, криптовалютной компанией Coinbase и другими финансовыми учреждениями. В числе похищенных данных оказались содержимое сообщений, а также имена и контактная информация различных государственных служащих США.

Личность хакера остается неизвестной. В разговоре с 404 Media он заявил, что для взлома TeleMessage не потребовалось серьезных усилий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, среди участников чата были его жена, брат и адвокат, также Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, а сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за его отставку после скандала с распространением секретных данных.