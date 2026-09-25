Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Tекст: Валерия Городецкая

Российские спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Всего команда получила 15 медалей, показав лучший результат на турнире.

Второе место в медальном зачете досталось сборной Турции, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

В мужских соревнованиях отечественные боксеры взяли пять золотых и две серебряные медали. У женщин россиянки завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив по числу побед только турецкой команде.

Турнир под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября, при этом сборная России выступала с флагом и гимном страны.

В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

На текущем турнире россиянка Азалия Аминева завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

Днем ранее отечественная спортсменка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в решающем поединке.