Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Россиянка Аминева стала чемпионкой Европы по боксу
Азалия Аминева принесла России золото чемпионата Европы по боксу в весе до 65 кг
Отечественная спортсменка Азалия Аминева одержала победу в финале чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 65 кг.
Россиянка Аминева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу в Софии. В финале она уверенно победила представительницу Венгрии Луку Хамори, передает РИА «Новости». Соревнования организованы под эгидой организации World Boxing и завершатся в пятницу.
Российская спортсменка на национальном уровне является трехкратной чемпионкой страны, а в 2020 году выигрывала европейское первенство среди юниоров.
Важной особенностью текущего турнира стало полноправное участие отечественной сборной. Российские боксеры выступают на международных соревнованиях под своим национальным флагом и с государственным гимном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне россиянка Юлия Чумгалакова победила в финале этого турнира в весовой категории до 48 кг. Проигравшая ей украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал до начала звучания гимна России.
Российский боксер Дмитрий Карманов завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 85 кг.