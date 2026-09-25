Инициативу обсуждают на фоне бюджетного дефицита в 27 млрд долл. и высоких военных расходов., пишет The Washington Post. По данным издания, украинские налоговые органы выяснили, что почти 8 тыс. авторов контента на OnlyFans заработали за 2023 год более 131 млн долл. Однако производство порнографии в стране остается уголовно наказуемым.

В результате сложилась противоречивая ситуация: власти требуют от создателей такого контента уплаты налогов, хотя раскрытие доходов может обернуться уголовным преследованием. Так, автор OnlyFans Светлана Дворникова после обращения налоговой службы перечислила около 900 тыс. долл. налогов за прошлые периоды. Впоследствии полиция обыскала ее жилье и дом пожилых родителей в поисках доказательств производства порнографии. Против женщины возбудили уголовное дело.

После этого Дворникова запустила петицию о легализации порнографии, которая собрала более 25 тыс. подписей. Как отмечает газета, обращение стало толчком к подготовке законопроекта. В июле документ прошел первое чтение: его поддержал 231 депутат, восемь выступили против, трое воздержались. Теперь инициатива ожидает второго чтения.

Против законопроекта выступила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она заявила об угрозах для детей и риске превращения страны в порнографический центр. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций также потребовал отозвать документ, указав на возможный ущерб нравственности и здоровью общества.

Сторонники инициативы, напротив, считают, что декриминализация позволит защитить работающих в этой сфере от шантажа и вымогательства. По данным украинских СМИ, на которые ссылается WP, только за первое полугодие 2025 года в стране открыли 2 тыс. 368 уголовных производств, связанных с порнографией. Издание также напоминает о задержании в мае руководителей полиции в трех регионах по подозрению в получении взяток за покровительство примерно двум десяткам вебкам-студий и студий взрослого контента. По версии следствия, силовики требовали с каждой по 20 тыс. долл. ежемесячно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Верховной раде заявили о дефиците финансирования вооруженных сил. В феврале украинские военные раскритиковали беспилотники из стран Евросоюза и США. В прошлом году украинские беженцы в Британии использовали аккумуляторы от электронных сигарет для питания армейских дронов.