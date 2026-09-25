New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.