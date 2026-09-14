Глава МАГАТЭ подтвердил приверженность диалогу с Россией по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил приверженность диалогу с Россией по ЗАЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Россией по вопросам безопасности Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в ходе встречи с генеральным директором Росатома Лихачевым.

«Со своей стороны Рафаэль Гросси подтвердил приверженность и Секретариата МАГАТЭ, и свою личную взаимодействию с Россией по обеспечению безопасности ЗАЭС и готовность к продолжению диалога по этим вопросам», – говорится в сообщении госкорпорации.

В ходе беседы Лихачев обратил внимание на резкую эскалацию ситуации вокруг станции и Энергодара. Он отметил, что за последние четыре с половиной месяца по объектам было нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. В результате атак погибли 20 человек, из которых девять были сотрудниками ЗАЭС, еще свыше 100 человек получили ранения.

Кроме того, глава Росатома рассказал об ударах ВСУ по бензовозам, доставлявшим на станцию дизельное топливо, необходимое для поддержания ядерной безопасности. Гросси выразил готовность рассмотреть варианты содействия со стороны МАГАТЭ в обеспечении безопасности таких поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об угрозе полного обесточивания Запорожской атомной электростанции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доклад организации политически ангажированным.

Ранее руководитель международного агентства осудил регулярные атаки на объекты ЗАЭС и ее персонал.