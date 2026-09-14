ЦБ сообщил о росте вложений россиян в инвестиции и страховки

ЦБ: Вложения россиян в инвестиции и страховки достигли 42 трлн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

С начала 2023 года общие вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные продукты увеличились почти в 2,2 раза, достигнув 41,9 трлн рублей, передает РИА «Новости».

«Суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги выросли с начала 2023 года почти в 2,2 раза, до 41,9 трлн рублей, а средства на вкладах и счетах в банках (без эскроу), составляющих большую часть сбережений граждан, с начала 2023 года увеличились на 83,1%, до 67,1 трлн рублей, на 01.07.2026», – отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка от Банка России.

К 1 июля 2026 года доля долгосрочных накоплений в общем объеме сбережений населения возросла до 38,5%. В начале 2023 года этот показатель составлял 33,9%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сохранении высокой нормы сбережений россиян.

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