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ЦБ сообщил о росте вложений россиян в инвестиции и страховки
ЦБ: Вложения россиян в инвестиции и страховки достигли 42 трлн рублей
Объем средств, направленных гражданами на долгосрочные сбережения, увеличился более чем в два раза с начала 2023 года, следует из данных Банка России.
С начала 2023 года общие вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные продукты увеличились почти в 2,2 раза, достигнув 41,9 трлн рублей, передает РИА «Новости».
«Суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги выросли с начала 2023 года почти в 2,2 раза, до 41,9 трлн рублей, а средства на вкладах и счетах в банках (без эскроу), составляющих большую часть сбережений граждан, с начала 2023 года увеличились на 83,1%, до 67,1 трлн рублей, на 01.07.2026», – отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка от Банка России.
К 1 июля 2026 года доля долгосрочных накоплений в общем объеме сбережений населения возросла до 38,5%. В начале 2023 года этот показатель составлял 33,9%.
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