14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.19 комментариев
В США назвали Москву «страной технологических чудес»
NYT: Москва стала страной технологических чудес
Американская газета The New York Times (NYT) назвала российскую столицу страной технологических чудес.
Журналисты отметили, что жизнь москвичей стала значительно проще и безопаснее благодаря развитию мощной цифровой инфраструктуры. «Сегодняшняя Москва – это страна технологических чудес. Вы можете использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры», – говорится в публикации NYT.
Авторы материала обратили внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по тротуарам за 15 минут. Издание также подчеркнуло, что в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Городские власти разработали передовую систему, обеспечивающую современные удобства для жителей.
Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль столичной науки в достижении технологического суверенитета страны.
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