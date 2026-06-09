МВД: В Москве задержали организаторов финансовых пирамид

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции задержали жителей столичного региона по подозрению в крупном мошенничестве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники организовали компанию по строительству коттеджных поселков, активно привлекая покупателей и инвесторов.

Клиентам предлагали оформлять кредиты с обещанием полного погашения займов, выплаты кешбэка и прибыли от продажи готовых домов. Однако фигуранты не выполняли обязательства, а полученные средства тратили по своему усмотрению. Кроме того, часть участков под застройку располагалась на землях, предназначенных для дорог, и спорных территориях.

«В настоящее время поступили заявления от 24 потерпевших, которые потеряли более 200 млн рублей», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она добавила, что общее число обманутых граждан может достигать 300 человек.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Из троих задержанных один организатор арестован, двое находятся под подпиской о невыезде, а еще одна соучастница объявлена в розыск. В ходе обысков изъяты техника и документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале столичные правоохранители раскрыли похожую схему обмана инвесторов. В ноябре прошлого года полицейские пресекли деятельность группы похитителей ипотечных средств через фиктивное строительство.