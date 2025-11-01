Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров0 комментариев
В Москве задержали пятерых человек за аферу с ипотекой на 60 млн рублей
Столичные полицейские пресекли деятельность группы, участвовавшей в хищении кредитных средств через фиктивное строительство по программам ипотеки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В мошеннических схемах участвовали две женщины и трое мужчин, они подыскивали граждан для оформления заявки на получение ипотеки по специальной государственной программе, вводя банк в заблуждение ложными сведениями о доходах и занятости заемщиков, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
После получения кредитных денег сообщники предоставляли в банк фиктивные отчеты и фотографии, демонстрируя макеты строений из фанеры и пластика, полностью непригодных для жилья.
По данным полиции, значительная часть выделенных на строительство средств похищалась, а фактические издержки были минимальными. На участках отсутствовали инженерные сети и должная отделка. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, в ходе обысков изъяты цифровые подписи, компьютеры, банковские карты и документы.
Всем подозреваемым предъявлено обвинение. Четверо из них находятся под подпиской о невыезде, предполагаемый организатор аферы арестован. Следствие продолжает устанавливать другие эпизоды и участников группы.
