В Москве пресекли схему мошенников с магазинами-двойниками брендов
На северо-западе столицы раскрыли крупную мошенническую схему с поддельными магазинами известных брендов, действовавшая с использованием агрессивного маркетинга, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Владимир Васенин.
В схеме работало почти 30 магазинов-двойников, злоумышленники создали копии магазинов популярных брендов, пояснил Васенин, передает ТАСС.
Мошенники создали слаженную систему продвижения.
«За счет этого маркетинга сайты выводились в топовые позиции в поисковиках, и от этого страдали граждане», – отметил Васенин.
Сейчас правоохранительные органы проводят процедуру по привлечению организаторов схемы к уголовной ответственности. Васенин добавил, что эта схема была одной из крупнейших выявленных за последнее время.
