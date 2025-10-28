В Москве пресекли схему мошенников с магазинами-двойниками брендов

Tекст: Алексей Дегтярев

В схеме работало почти 30 магазинов-двойников, злоумышленники создали копии магазинов популярных брендов, пояснил Васенин, передает ТАСС.

Мошенники создали слаженную систему продвижения.

«За счет этого маркетинга сайты выводились в топовые позиции в поисковиках, и от этого страдали граждане», – отметил Васенин.

Сейчас правоохранительные органы проводят процедуру по привлечению организаторов схемы к уголовной ответственности. Васенин добавил, что эта схема была одной из крупнейших выявленных за последнее время.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в частной клинике Москвы аферисты смогли обмануть сотни пожилых граждан и присвоить себе десятки миллионов рублей.

До этого в МВД раскрыли группу в Петербурге, которая обманом обеспечивала отправку новобранцев в зону СВО и присваивала себе их выплаты.