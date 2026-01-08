Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

Дмитриев призвал раскрыть доли и прибыль ЕС в оборонных предприятиях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.