Генсек НАТО сообщил о планах разместить военных США в Гренландии
Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью CNN заявил, что обсуждение вопроса о размещении дополнительных американских военных в Гренландии полностью открыто, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что соответствующие соглашения уже существуют и у альянса нет разногласий по поводу оценки ситуации в регионе.
Рютте отметил, что США обоснованно вовлечены в вопросы безопасности на Севере и острове, а союзники придерживаются единой позиции по Гренландии.
«Я абсолютно убежден, что, когда речь идет о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены. И, еще раз, что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют», – заявил он.
Президент США после недавней операции против Венесуэлы заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за присутствия судов КНР и России в арктическом регионе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера отказаться от угроз присоединения острова к США.
Трамп неоднократно подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты «свободного мира», однако бывший премьер автономии Муте Эгеде уверял, что остров не продается и не будет продаваться. Несмотря на это, американский президент не дал обещания отказаться от применения силы для установления контроля над территорией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.
Дональд Трамп, скорее всего, пообещает Гренландии крупные американские инвестиции в обмен на контроль над островом. Местные власти, Дания и Европа выступают против такого сценария.
СМИ назвали четыре возможных сценария, как США будут присоединять Гренландию. Госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.