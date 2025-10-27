  • Новость часаМинобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    Ревность к Лукашенко довела Литву до угроз России
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    В Совфеде осудили слова Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе
    Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске
    Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Италия решила выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    7 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    13 комментариев
    27 октября 2025, 15:56 • Новости дня

    Минобороны показало удары «Искандера» и Су-34 по ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщается в Telegram-канале ведомства. При авиационных атаках применялись фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    В июне Минобороны показало видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    Комментарии (5)
    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    Комментарии (4)
    27 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия

    Лавров заявил о признании Россией Украины с нейтральным и безъядерным статусом

    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия признает Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    По словам Лаврова, Россия изначально признала Украину, опираясь на положения ее собственной Декларации о независимости, принятой в 1990 году, и Конституции. В этих документах закреплялся статус страны как безъядерного, нейтрального, внеблокового государства, признающего права национальных меньшинств. Российский министр уточнил, что нынешняя украинская власть, по его мнению, не соответствует этим принципам, передает ТАСС.

    «Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», – отметил министр.

    Лавров отметил, что Москва иначе воспринимает ситуацию, когда Украину втягивают в НАТО и наделяют правом вступления в любые союзы. Он подчеркнул, что вопрос признания Украины для России напрямую связан с тем, каким является само украинское государство согласно собственным публичным заявлениям и документам.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что конфликт на Украине касается, прежде всего, защиты населения, а не только споров о территориях.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России.

    Комментарии (33)
    27 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

    Туск заявил о праве Киева на удары по объектам России в Европе

    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    @ Fot.Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.

    Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, находящимся в Европе, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, это право Украина получила после того, как суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.

    Ранее окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу.

    Комментарии (25)
    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    Комментарии (12)
    26 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска

    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске и соседних районах

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и близлежащих районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что интенсивные боевые действия происходят как непосредственно в городе, так и на его подступах. По его словам, «жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой».

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что группировки российских войск завершили окружение украинских формирований в районах Красноармейска и Димитрова, где, по данным, оказались в окружении 31 украинский батальон.

    Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация на красноармейском (покровском) направлении остается напряженной, о чем было заявлено ранее в воскресенье.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным окружением Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации и отметил храбрость солдат.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает освобождение Купянска и Красноармейска вопросом времени.

    Комментарии (7)
    27 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    В Красноярске зоозащитницу задержали после гибели ребенка от нападения собак

    Tекст: Ирма Каплан

    Следователи установили, что глава красноярской зоозащитной организации не приняла меры после жалоб на агрессивных собак, в результате чего погиб ребенок, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

    Председателя Красноярской региональной организации защиты животных Ирину Музыку задержали после гибели десятилетнего мальчика из-за нападения бездомных собак в садовом обществе «Теремок» под Красноярском, передает ТАСС со ссылкой на главное ледственное управление СК России по региону.

    Там уточнили, что в октябре 2025 года в организацию «Мой пес» трижды поступали заявки о случаях нападения агрессивных собак на местных жителей, однако сотрудники не обнаружили животных и не занялись их отловом.

    По версии следствия, утром 25 октября десятилетний мальчик вышел из дома и направился через поле к знакомому пастуху, чтобы помочь ему пасти скот. В этот момент на мальчика напала стая бродячих собак. От полученных укусов ребенок скончался на месте.

    Контракт между муниципальным учреждением и организацией «Мой пес» предусматривал проведение мероприятий по отлову бездомных животных.

    Следственные органы отмечают, что возможные служебные нарушения привели к трагедии. В настоящее время женщину намерены допросить, также решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Тельма Иркутской области владелец собаки умер в больнице после того, как его питомец напал на него. Тело десятилетнего мальчика с ранами от укусов собак было обнаружено в районе СНТ «Теремок» под Красноярском.

    Комментарии (17)
    27 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Командующий ВСУ выложил секретные карты в TikTok

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий штурмовыми войсками на Украине Валентин Манько опубликовал в TikTok фотографию карт боевых действий с пометкой «секретно», вызвав обсуждение среди пользователей.

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько разместил в TikTok фото карт с грифом «секретно», сообщает ТАСС.

    Фото вызвало резонанс, так как оно содержит данные о текущей обстановке в зоне боевых действий.

    Как уточняет агентство УНИАН, пользователи соцсетей заметили наличие секретной информации на снимках. Многие отметили, что раскрытие подобных данных в публичном пространстве может представлять угрозу безопасности.

    Манько давно известен тем, что часто становится участником скандалов, связанных с саморекламой и использованием соцсетей. В прошлом пресса отмечала случаи, когда он выкладывал ролики в TikTok, где танцевал под российские песни и определял, на кого похож из героев популярных российских сериалов. Ранее он был осужден за коррупцию, разбой и грабежи, а также состоял в руководстве «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.


    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:27 • Новости дня
    Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой обстановки для украинских войск в городе.

    Военное командование Украины перебросило в Красноармейск отряды спецназа ГУР для стабилизации положения, передает ТАСС.

    Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил: «Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска), спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны».

    По сведениям Цаплиенко, бойцы военной разведки уже приступили к выполнению боевых задач в городе. Решение о переброске сил было принято из-за трудностей, с которыми столкнулись украинские войска в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная территория Красноармейска находится под контролем российских военных. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.


    Комментарии (6)
    27 октября 2025, 04:15 • Новости дня
    На подлете к Москве с полуночи силами ПВО уничтожено 30 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    По состоянию на 3.50 мск силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 30 дронов ВСУ с полуночи, о чем в Telegram-канале и мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в 3.47 в Telegram-канале.

    Этим сообщением был отмечен 30-й дрон с полуночи, который нейтрализовали на подлете к столице.

    Напомним, час назад, в 2.50 уничтоженных дронов ВСУ насчитывалось 16 с 1.50 до 2.50.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за сутки 26 октября силы ПВО уничтожили шесть  БПЛА ВСУ на подлете к Москве.

    Кроме того, в течение четырех часов 26 октября российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (8)
    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области

    Российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку

    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронемашину и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Павловки, Кондратовки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково, Волчанском и Нескучным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Староверовки, Купянска, Куриловки, Благодатовки, Моначиновки, Петровки и Петропавловки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Гнатовки, Лысовки и Димитрова в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак» и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    Комментарии (3)
    27 октября 2025, 09:55 • Новости дня
    Пушилин заявил о переходе большей части Красноармейска под контроль России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин сообщил, что большая часть города Красноармейск в ДНР уже находится под контролем российских военных, передает ТАСС.

    Он заявил: «Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.

    Комментарии (8)
    26 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по урегулированию на Украине

    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президент России Владимир Путин во время лидерского саммита, прошедшего на Аляске, подтвердил готовность Москвы действовать в соответствии с концепцией урегулирования конфликта на Украине, предложенной Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

    Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.

    Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.

    Комментарии (11)
    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации