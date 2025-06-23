Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.0 комментариев
Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.
Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.
Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.
Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.