Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум

Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

Tекст: Вера Басилая

По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.